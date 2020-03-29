Доброго всім дня!

Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Geo Leros.

Мій брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і приймав участь у бойових діях як доброволець. Його добре знає і поважає спільнота добровольців і ветеранів.

Я і моя родина – чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом.

Гео Лерос, і ти сам, і я, і люди, які розуміють ситуацію, знають навіщо і в чиїх інтересах ти все це робиш і пишеш. Я прямо казав це тобі під час наших останніх зустрічей, при свідках, повторю і тут. Якщо говорити про "червоні лінії", за якими починається моральна деградація особистості, то це точно вони. І ти їх перейшов.

Дуже шкода, що особисті інтереси для тебе виявились важливішими за спільну мету, з якою партія "Слуга Народу" йшла на вибори - зробити Україну кращою.

Бог тобі суддя.

Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні! Доведеться, хто би за тобою не стояв!

Дуже сумно що такий, як ти, опинився в партії Слуга Народу серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюсь, дадуть оцінку твоїм діям.

Дякую за увагу.

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