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11 вересня • оновлено в 22:06
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"Я хвилююся": батько Богдана висловився про роботу із Зеленським

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Батько глави офісу президента України Андрія Богдана, доцент юридичного факультету Львівського національного університету Йосип Богдан розповів про кар'єру сина і його співпрацю з Володимиром Зеленським.

Подробицями юрист поділився в інтерв'ю LB.ua.

За словами батька, призначення його сина на високу посаду змінило життя сім'ї. "Звичайно, я хвилююся: вдасться чи ні. Хоча впевнений, що вдасться", – заявив Богдан-старший.

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Йосип Богдан розповів про сина

Йосип Богдан розповів про сина

vgolos.com.ua

Він розповів про студентські роки глави ОП. Так, як з'ясувалося, член команди Зеленського не пробував практикувати в юриспруденції, поки вчився.

"Не можна бути дуже розумним: і в університеті, і на роботі. Мені здається, що це помилкова оцінка власних можливостей", – пояснив Богдан.

Він також зазначив, що чиновник навчався на "добре" і "відмінно", і оцінки, які отримував, не були "натягнутими".

Батько розповів і про кар'єру сина в якості правозахисника." раїну лякали тим, що він – адвокат Коломойського, але я в цьому випадку маю іншу позицію. Він був адвокатом не тільки Коломойського. А це значить, що він – хороший адвокат", – поділився Богдан-старший.

Батько Богдана висловився про роботу із Зеленським

Батько Богдана висловився про роботу із Зеленським

24 канал

Відзначимо, за свою адвокатську кар'єру Андрій Богдан представляв інтереси багатьох бізнесменів і політиків, у числі яких Віктор Ющенко, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко, Геннадій Корбан і інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський розповів про співпрацю з Богданом.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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