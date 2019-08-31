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"Я хочу!" Зеленський зробив заяву про повернення на сцену "95 Кварталу"

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Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати концерт "95 Кварталу" і не виключає свого виходу на сцену.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, згадавши про те, як раніше відвідував концерти "Ліги сміху".

ідея. Я хочу відвідати "Квартал". Хочу. Я не міг поїхати в Одесу на зйомку, бо у мене були справи. Але зараз в "Україні" в жовтні, я знаю, будуть зйомки "Кварталу", і я хочу.

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Просто, офіційно, як глядач. Як не останній глядач. А може ще така ідея - вийти на сцену. Чому ні? Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші", - заявив Зеленський.

Зеленський хоче вийти на сцену "95 Кварталу"

Зеленський хоче вийти на сцену "95 Кварталу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський дав велике інтерв'ю про свої перші 100 днів на посаді президента України, в якому відповів на найважливіші питання, які цікавлять українців.

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Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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