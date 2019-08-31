"Я хочу!" Зеленський зробив заяву про повернення на сцену "95 Кварталу"

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати концерт "95 Кварталу" і не виключає свого виходу на сцену.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, згадавши про те, як раніше відвідував концерти "Ліги сміху".

"Є ідея. Я хочу відвідати "Квартал". Хочу. Я не міг поїхати в Одесу на зйомку, бо у мене були справи. Але зараз в "Україні" в жовтні, я знаю, будуть зйомки "Кварталу", і я хочу.

Просто, офіційно, як глядач. Як не останній глядач. А може ще така ідея - вийти на сцену. Чому ні? Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші", - заявив Зеленський.

Зеленський хоче вийти на сцену "95 Кварталу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський дав велике інтерв'ю про свої перші 100 днів на посаді президента України, в якому відповів на найважливіші питання, які цікавлять українців.

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