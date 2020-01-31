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31 січня • оновлено в 13:38
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"Хоч завтра": Зеленський розповів про поїздку до США

1.9т
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Президент Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон "хоч завтра", якщо в цьому буде користь для України.

Таку заяву він зробив у п'ятницю, 31 січня, на брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

"Це (візит – Ред.) правильно для обох країн, нашого статусу. Але ж для мене це нова професія – бути президентом. Мені надходить багато пропозицій відвідати ті чи інші країни. Я спілкувався з міністром закордонних справ на тему, що ми можемо отримати від такого візиту. Що Україна може здобути в результаті такого візиту? Я не хочу бути просто політиком-мандрівником. А так готовий їхати хоч завтра", – розповів Зеленський.

Помпео й Зеленський

Помпео й Зеленський

Водночас Помпео зазначив, що глава України зможе відвідати Вашингтон, коли настане значний прогрес у відносинах країн. Але дипломат упевнений, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, державний секретар США Майк Помпео під час офіційного візиту до Києва висловив колосальну підтримку його країни Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Майк Помпео Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Ты меня лишь позови...
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