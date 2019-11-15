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15 листопада • оновлено в 11:35
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"Я – Джокер!" Рябошапка розповів про зізнання пранкера

1.1т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що пранкер "Джокер", відомий листуванням з нардепами від його імені, надсилав йому повідомлення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени", уточнивши, що в смс було вибачення.

"Я – Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні". Був такий факт. Хотів вибачитися, мабуть, і пояснити мотиви своїх вчинків", - зазначив генпрокурор.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

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"Я – Джокер!" Рябошапка розповів про зізнання пранкера

"Сам хотів би знати (хто пише повідомлення. – Ред.) Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких він листувався, і ми дізнаємося більше правди", - підкреслив він.

Рябошапка також додав, що не відповідав пранкеру на повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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