"Я – Джокер!" Рябошапка розповів про зізнання пранкера

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що пранкер "Джокер", відомий листуванням з нардепами від його імені, надсилав йому повідомлення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени", уточнивши, що в смс було вибачення.

"Я – Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні". Був такий факт. Хотів вибачитися, мабуть, і пояснити мотиви своїх вчинків", - зазначив генпрокурор.

Руслан Рябошапка 24 канал

"Сам хотів би знати (хто пише повідомлення. – Ред.) Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких він листувався, і ми дізнаємося більше правди", - підкреслив він.

Рябошапка також додав, що не відповідав пранкеру на повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

пранкери "Джокер" прикинувся генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивів на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секслистуванні в Раді.

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