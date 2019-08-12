"Я до них не належу": радник Зеленського несподівано відхрестився від "Слуги народу"

Радник президента Володимира Зеленського, політтехнолог Микита Потураєв заявив, що не збирається вступати в партію "Слуга народу".

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю "Детектор медіа". "Робити зі "Слуги народу" КПРС ніхто не буде. У команді є члени партії, я до них не належу і не планую вступати в партію", – сказав він.

За словами Потураєва, для партії важливий кістяк і прихильники, а не кількість членів.

Микита Потураєв Кореспондент

"Ті люди, які можуть працювати на різних посадах, так чи інакше реалізуючи великий план великих змін, який спільно напрацьований ще під час президентської кампанії. І потім він був доопрацьований під час парламентської кампанії, і тепер дуже швидко буде показаний у вигляді законопроектів", – пояснив Потураєв.

Політолог також розповів, що не розраховує на посаду у фракції. "Навіщо вона мені потрібна? Додаткове навантаження за ті ж гроші? Ні, дякую", – відхрестився він.

Потураєв, зауважимо, обраний народним депутатом від "Слуги народу" і планує працювати в комітеті з питань гуманітарної політики, який очолить гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потураєв розніс "слуг народу" на тренінгу в Трускавці, заявивши, що вони – політично ніхто.

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