"Я дістав Укроборонпром!" Кучер вимагає від держконцерну виконання обіцянок

У Харкові під час першого всеукраїнського з'їзду авіабудівників глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер різко висловився на адресу державного концерну "Укроборонпром" і зажадав виконання обіцянок, які стосуються, в першу чергу, виплати зарплат співробітникам харківського авіаційного заводу.

"У Києві я вже обійшов всі кабінети з цим питанням. Обговорив його з Прем'єр-міністром. Обговорив з Президентом. Дістав Укроборонпром, якому Президент дав доручення виплатити зарплату працівникам ХАЗу. Невелика частина (4 млн грн) була перерахована підприємству. Це краще, ніж нічого, але на тлі загальної заборгованості це дуже і дуже мало", – заявив Олексій Кучер.

Крім зарплат на заводі ХАЗ є ще ряд проблем, які має вирішувати Укроборонпром, але поки всі вони залишаються без уваги концерну:

"Крім зарплат, до Укроборонпрому у мене прості питання: коли буде програма розвитку? Коли орган управління в кінці кінців включиться в процеси відновлення літакобудування? Відповіді немає. Обіцяють, що протягом місяця відбудеться підписання певних контрактів та замовлення на 13 літаків. Чому не раніше? Відповіді теж немає.

Особисто я вже зневірився в ці обіцянки. Президенту пообіцяли. Прем'єр-міністру пообіцяли. Мені пообіцяли. Але найголовніше - пообіцяли людям. Близько 2000 працівників. Дві тисячі сімей. Якщо протягом місяця нічого не зміниться - я буду виступати з більш критичними посиланнями", – говорить губернатор Кучер.

Також глава Харківської ОДА розповів, що поки Укроборонпром не діє, пошук замовлень і партнерів для заводу довелося взяти в свої руки. Зокрема, на даному етапі в співробітництві зацікавлена Канада:

"Мною було направлено лист нашим канадським партнерам і якраз під час з'їзду авіабудівників отримана відповідь. Вони зацікавлені у співпраці і навіть готові відправити до нас робочу групу. ХАЗ мені дійсно болить. На пальцях рук можна перерахувати країни, які будують літаки. А літаки такого рівня, як будує Україна, – взагалі одиниці. Цим треба пишатися. Це треба розвивати. Це треба прославляти", – підкреслив Олексій Кучер.