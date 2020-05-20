"Я чекав війни": Зеленський написав для New York Times про рік президентства

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки року правління і визнав, що чекав війни, але не тих подій, які відбувалися насправді.

Про це він написав у колонці на The New York Times під назвою "Я чекав війни. Але не імпічменту Трампа або пандемії", в якій підбив свої підсумки після року на посаді.

Насамперед Зеленський поділився думками про ситуацію зі спробою імпічменту Трампа після їхньої телефонної розмови. За словами президента України, йому ця історія не сподобалася.

"Це відвернуло увагу Америки та міжнародної спільноти від питань, які мали найбільше значення для України, і перетворило нашу країну в історію про президента Трампа", – написав Зеленський.

Проте, він зазначив, що Україна і США залишаються гарними партнерами і друзями.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Reuters

Наступним блоком стали міркування про війну на Донбасі. За словами Зеленського, єдиний варіант для її завершення – дипломатія і діалог. Однак він заявив, що війна підриває стабільність в Європі й Україні потрібна допомога і підтримка союзників для її закінчення.

"Я зробив пріоритетним завданням відновлення зустрічей лідерів Німеччини, Франції, України і Росії для обговорення миру. Ми відновили діалог із Росією, і вона повернула 4 кораблі і 24 українських моряків, захоплених роком раніше, відбулося деяке розведення сил на Донбасі, а обмін полоненими дозволив 131 українцю повернутися додому", – зазначив він.

Зустріч у Нормандському форматі ТАСС

Після Зеленський визнав, що "пандемія зруйнувала все", зокрема, вплинула і на міжнародне співробітництво. У цьому контексті він згадав відправку українських лікарів в Італію, а також використання Ан-225 "Мрія" для доставки гуманітарної допомоги як в Україну, так і з неї.

"Ми чекаємо обіцяної допомоги від Міжнародного валютного фонду та інших країн для стабілізації економіки після пандемії", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як пройшов рік Зеленського в кріслі президента і куди він привів Україну.