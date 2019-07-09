"Буду йти до суду!" У конкурсі на посаду глави ДУС назріває скандал

На конкурсі на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС) лідирують 4 кандидатів.

"Виконувач обов'язків глави ДУС Сергій Борзов, адвокат Олексій Шевчук, заступник голови Дніпропетровської облради Валерій Безус і замдиректора департаменту держмайна МВС Фархад Фархадов отримали по 2 бали", – пише Страна.

"Якщо я не буду визнаний переможцем, я оскаржуватиму це рішення у суді", – заявив у коментарі OBOZREVATEL адвокат Олексій Шевчук.

За його словами, відбулося 2 етапи конкурсу: "Я як кандидат набрав по 90% на кожному етапі, зокрема на другому етапі тестування я набрав максимальну кількість – 2 бали, відповівши на 36 запитань із 40".

Олексій Шевчук Юридична Практика

Шевчук повідомив про те, що на поточний момент залишилося 13 кандидатів, які борються за перемогу в конкурсі, 4 з них також набрали по 2 бали. Попереду третій етап – "Модельна ситуація", "пов'язана з тим, як я маю повестися як керівник". Четвертий етап – співбесіда.

Він наголосив: "Я поки що у лідерах". Водночас Шевчук сказав: "Ходять чутки, що тягнуть чинного в.о. Сергія Борзова. Мені здається, що мене зараз відсіють".

За його словами, два останніх конкурси дають таку можливість, оскільки вони досить суб'єктивні. Так, на конкурсі "Модельна ситуація" "можна писати відповіді як кризовий менеджер, можна відповідно до чинного законодавства". "Та й співбесіда суб'єктивна, бо не зрозуміло, як відбувається оцінювання", – зауважив адвокат.

"Я буду йти до суду і оскаржувати процедуру, якщо я не буду визнаний переможцем. Я вважаю, що я дав абсолютно правильні і вичерпні відповіді як керівник ДУС, тим більше я врахував варіант залучення громадськості до вирішення проблемних ситуацій, що вимагає час і сучасні реалії", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами. 27 червня свою кандидатуру подав Олексій Шевчук.

9 липня стали відомі перші результати конкурсу. В.о. глави ДУС Сергій Борзов, адвокат Олексій Шевчук, заступник голови Дніпропетровської облради Валерій Безус і замдиректора департаменту держмайна МВС Фархад Фархадов отримали по 2 бали.

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