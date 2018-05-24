"Я б заплатив": у Порошенка розгромили BBC за фейк про гроші Трампу

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала фейком інформацію британської телерадіокомпанії ВВС про те, що президент України Петро Порошенко заплатив за зустріч із главою США Дональдом Трампом.

Про це вона написала у Facebook, розкритикувавши стандарти роботи київського офісу BBC.

"Про "стандарти ВВС". Днями на одному дипломатичному прийомі до мене підійшла жіночка, сказала, що вона представляє київський офіс ВВС, і запитала: "Так, а ви ще займаєтеся обмінами полонених?". Здивувалася такій "поінформованості" цієї пані (вона, до речі, сказала, що обіймає керівні посади у київському офісі), і підтвердила, що я як представник у гуманітарній групі багато часу присвячую питанням звільнення заручників", - розповіла вона.

За словами Геращенко, журналістка потім запитала у неї, коли буде наступний обмін полоненими.

"Ми вас поінформуємо, коли будуть новини", - відповіла я, але "рівень" питань мене відверто здивував", - зазначила вона.

Політик також додала, що вчорашній фейк про першу зустріч президентів України та США її "просто обурив".

Вона наголосила, що перша телефонна розмова президентів, яктвідбулася відразу після інавгурації Трампа, і перша зустріч у червні 2017 року, і наступні зустрічі організовувалися винятково через дипломатичні шляхи та контакти.

Геращенко зазначила, що візит президента Порошенка у Вашингтон минулого червня був дуже вдалим, і один із результатів візиту - це поставка Україні протитанкових комплексів Javelin.

"Можливо, досить запускати брудні фейки і принижувати двосторонні відносини України та США, і діалог на вищому рівні? І дуже хочеться справжніх стандартів у медіа", - наголосила вона.

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У свою чергу постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав новину BBC "м'яко кажучи, непереконливою".

"А тепер камінг-аут: якби мені треба було заплатити гроші заради зустрічі з президентом країни, від якої багато в чому залежить безпека моєї країни, я б заплатив", - додав він.

Він також вказав на те, що завдяки діям українських політиків і дипломатів на зовнішній арені Україна отримала Javelin, санкції проти Росії, кредитні гарантії, американські інвестиції та "Курта Волкера, який регулярно говорить правильні речі про Росію".

"А трохи більше року тому стояв вереск, що ми програли Америку, що буде Велика угода Трампа з Путіним (я навіть мав написати колонку про те, що угоди не буде), що все пропало і т.п. А нічого не пропало. Навіть навпаки - прибуло. І це результат реальної цинічної жорсткої політики", - наголосив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Адміністрації президента інформацію BBC назвали "брехнею, наклепом і фейком".