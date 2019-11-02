"Я б їй відповіла": Соколова пригрозила скандальній Мендель

Відома українська журналістка Яніна Соколова пригрозила прессекретарці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель. Вона заявила, що не дозволить Мендель штовхати себе чи поводитися некоректно.

Про це Соколова сказала у інтерв’ю "Радіо Свобода". Вона додала, що їй нецікавий як формат інтерв’ю, коли до президента приходить четверо журналістів із різних телеканалів, так і такий захід, який команда Зеленського провела у фудмаркеті.

"Сам на сам. І, більше того, це має бути розмова, в якій я матиму право дискусії до тих пір, поки не знайду відповіді як журналіст на своє питання. Тут яку дискусію я мала би? 5 хвилин? Набігла би на мене Мендель, схопила б мене за одяг, виволокла б..." – відзначила Соколова.

Соколова пригрозила скандальній Мендель

Інтерв’юер порівняв таку ситуацію із моментом, коли Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушка від Зеленського.

"А я їй відповіла би, бо я – не Андрушко. Я досить дівчина агресивна і була би радикальніша. Я впевнена. Тому я їм невигідна була. Та й вони мені нецікаві", – відповіла Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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