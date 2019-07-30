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Вже ділять комітети: спливли подробиці курортного навчання "слуг народу"

1.8т Читати матеріал російською

На навчанні в Трускавці члени партії "Слуга народу" активно знайомляться один з одним і вибирають комітети, в яких будуть працювати.

Про це розповіла в коментарі каналу "112 Україна" мажоритарниця від СН Марія Мезенцова.

"Всі ми тут зібралися і на навчання, і відразу на нетворкінг. Ми хочемо познайомитися один з одним, розібратися, хто в який комітет піде, у кого який профіль", - розповіла вона.

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За словами майбутнього нардепа, вона вчилася як в Україні, так і за кордоном.

"Я ще вибираю між двома комітетами – комітет закордонних справ, або комітет євроінтеграції, тому що моя попередня діяльність була дуже близько пов'язана з безвізом, Угодою про асоціацію (з ЄС), з різними інформаційними кампаніями на подолання чорного піару проти України в світі", - розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Трускавці "слуги народу" також розбирали діяльність депутатів 8-го скликання Ради, переходячи на різного роду персональні образи.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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