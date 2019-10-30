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30 жовтня • оновлено в 22:28
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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Высказаться по "формуле Штайнмайера"? Я против

1.7т Читати матеріал російською

В свете последних событий многие мои соратники просят высказаться по "формуле Штайнмайера". Я против. И не потому что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова – "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", – сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера"

ТСН

Нет, мои политические предпочтения не изменились. Меня точно нельзя назвать поклонником Порошенко или порохоботом. Для меня он - враг государства, поставивший личный интерес и амбиции выше человеческой жизни. Из-за его самоуверенности, глупости и отсутствия компетенции в военных вопросах, Украина потеряла тысячи жизней, а тысячи вдов и сирот никогда не будут утешены. Именно тогда, в 2014-ом, после Иловайского котла, неоправданное высокомерие Порошенко не оставило ему никаких шансов на уважение и честный диалог с обществом. Ему больше никто не верил - ни солдаты которых он подкупал, ни добровольцы которых он рассадил по тюрьмам. Ни волонтёры, которых он пытался селекционировать. Он считал, что все знает лучше других и брезговал людьми которые пытались ему возразить или переубедить.

Я против мира любой ценой. Тем более глядя на новых министров и депутатов которых я внимательно изучал последние три месяца, слушал, читал, наблюдал за их мимикой, мне стало ясно, что у власти находятся малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём. И как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких. Для своего дома, для своего города и своей страны. А когда я слышу призывы некоторых должностных лиц восстановить ж/д и авиа сообщение с Россией, я невольно вспоминаю, каких усилий лично мне стоило остановить движение поездов из Донецка в 2014-ом году чтобы в мирный Днепр и другие города не приехали составы вооруженных людей из бурятии...

Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом.

P.S. А что, парни, хорватский сценарий , слабо исполнить?! И в Мире нас уважать больше станут, как страну сумевшую себя защитить и дать сдачи соседу. И тогда точно никто не назовёт нас лохами.

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Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Тег
Формула Штайнмаєра
Джерело
Джерело: ФБ Геннадия Корбана
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ты вот сейчас бздюхнул,Корбан,о "хорватском сценарие".И я сейчас не говорю о том,как и сколько готовился этот сценарий.И даже не о том,что практически никто не сомневается в прямом российском вторжении в случае нашего наступления.И не о том,что Украина автоматически выходит из Минских соглашений и следовательно с РФ снимаются санкции.Я говорю о том,готов ли лично ты,хитрожоп,штурмовать Донецк не в интернете,а с автоматом в руках,рискуя своим здоровьем и жизнью?
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
"Я против мира любой ценой."... - Вам надо бы прежде чем писать хрень обновить знания по истории, особенно прочесть Ленина( Ульянова). Но для вас история под запретом, грабли вам наука.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Когда начнёте переводить дань русским?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Franta Bonanta,дык приезжай,собери.Ты ж прочитал сегодня на Обозревателе о чуваке с веткой в жоппе.Можешь спродуцировать на себя.
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