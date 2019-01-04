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Ян Валетов
Ян Валетов
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Выборы должны быть честными, как в России

4.8тЧитати матеріал російською

А тем временем срач продолжается...

А ведь это всего лишь возможность ВЫБОРА! Никто не заставит вас проголосовать за чужого кандидата. Только вы сами ответственны за то, что сделаете. Сами. Все сами!

Вам же не нравится, как у соседей? Правда? Когда выбора нет и не будет - это же нехорошо?

Так чем же вы недовольны?

Еще раз повторю: демократия - это не когда все, как вам нравится. Это когда все, как вам не нравится, но вы уважаете выбор большинства.

Когда человек говорит:"выберут Бойко - я уеду" - я его понимаю.

Честно выбрали, я не согласен, я не хочу так жить...

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Когда мне говорят: "Выберут Бойко - и пойду с ружьем на улицу" - я не понимаю.

Если выбрали честно, путем демократического голосования, большинством, то, будь любезен - прими выбор большинства. Не нравится - уезжай. Или борись. Присоединяйся к оппозиции, агитируй, готовься к следующим выборам, лови свой шанс.

Главное - выборы должны быть честными. Их результат может нравиться или не нравиться, но другого пути нет. Если мы цивилизованные люди, а не бандустан.

Кстати, в России выборы честные. Их красавца выбирает большинство. Выбор народа почти всегда соответствует внутренней сути этого народа. Оппозиции больно и обидно, но они пестуют свой электорат. И может быть когда-нибудь...

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Зачем нас сталкивают лбами?

У нас есть шанс привить на постсоветское кривое дерево ветви демократии. Важно этот шанс не прос..ть. Перестаньте воевать друг с другом, как секты фанатиков. Ищите единомышленников, а не возможность плюнуть в оппонента. И будет нам всем счастье.

Ваш Кэп.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Тема
Президентські вибори 2019
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Комментарии на сайте не модерированы
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
В РФії чесні вибори? щось свіженьке. Тоді в СССР були найчесніші вибори, шаблон демократії - 99% за єдиного кандидата.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Vazelinenko Purgen,автор имеет ввиду выборы президента педерации.Ведь там за ботоксною крысу действительно голосовали более 50-ти процентов избирателей.Хотя, действительно,писали и 99%.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Если Путин решит назначить укрпрезидентом Порошенку,то Украине п-ц, если кого-другого-то муйдаунам п-ц. И хрен его знает,что лучше , что хуже...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Трамп Парамп, Ты сегодня уже посрать сходил, или путин тебе еще не назначил ?
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Проценко Володимир
Проценко Володимир
Трамп Парамп, вы мутанты уже Трампа назначили и раисе пиздец!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
ЯнукОвоща честно выбрали
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2 из 5 ответов | показать все
Бор Тарас
Бор Тарас
Афанасьев Алексей,а скажи нам, идиотушка, зачем Януковича убивать?Ну хоть одну,бляять,адекватную "версию".
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Spiridonov Alexandr, не прикидывался идиотом. Его пытались как минимум арестовать, как максимум убить.
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