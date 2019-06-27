В’язня Кремля утримують в Україні: опубліковані подробиці

Український політв'язень Сергій Літвінов, який був засуджений у Росії за сфабрикованими звинуваченнями, п'ять місяців відбуває покарання в Україні у колонії Харкова.

Про це повідомило "Громадське ТБ". За словами політв'язня, він відбуває там покарання із 1 березня 2019 року. Цю інформацію підтвердило "Громадському" і керівництво Диканівської колонії №12.

Сергій Літвінов Фото: Олександр Назаров/Громадське

Стаття, за якою його засудили в РФ і за якою він відбуває покарання — розбій. У Росії він пробув у в'язниці п'ять років. Йому залишилось ще 3,5 роки відсидіти в Україні, підтвердило керівництво Диканівської колонії.

Журналісти "Громадського" запитали, як він потрапив в Україну. Літвінов відповів: "Я сам не розумію, що тут роблю, мене депортували на Батьківщину з Магадана. В Магадані в суді мені сказали, що Україна погодилась, аби я відбував термін вдома, але Україна не могла такого сказати. Привезли мене в Старобільськ в СІЗО, засідання Біловодський суд (районний суд у луганській області. — Ред.) проводив без мене, і суд вже мене відправив сюди у виправну колонію".

Він додав, що написав лист з проханням помилування президенту України Володимиру Зеленському. Керівництво колонії підтвердило, що документи на помилування 27 червня направили в Київ.

Сергій Літвінов Фото: Олександр Назаров/Громадське

Уродженця села Комишне Луганської області Сергія Літвінова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону, коли він там лікувався — у нього було запалення щелепи, а лікарня в Станиці тоді була захоплена бойовиками "ЛНР".

Росіяни його звинуватили в тому, що він у складі українського батальйону "Дніпро-1" "вбивав мирних мешканців в селах Луганщини".

Літвінову загрожувало 25 років ув'язнення. Але адвокат Віктор Паршутікін домігся зміни статті на "розбій", довівши, що жертв з такими прізвищами, які були в матеріалах справи і яких нібито вбив Літвінов, не існувало в принципі. Так само як і батальйон "Дніпро-1" ніколи не воював у Луганській області.

Урешті суд Ростова визнав його винним у тому, що він нібито вкрав для потреб батальйону два автомобілі. На суді ж був підставний потерпілий, чиї автомобілі нібито пропали.

"Я ніколи не бачив цього чоловіка, і ніколи нічого не крав, я простий колгоспник", — розповідає Літвінов.

Сергій Літвінов Фото: Олександр Назаров/Громадське

Також адвокат Паршуткін довів, що Літвінова катували на допитах, і при затриманні. "Мене підв'язували на дерево, пускали по мені струм, стріляли між ніг, я втрачав свідомість, вони себе називали людьми Захарченка (ексголови "ДНР")", — розповів він "Громадському".

Але суд Ростова визнав Літвінова винним в розбої і засудив до 8,6 років ув'язнення. У 2016 його переправили в колонію Магадана. У червні 2016-го Літвмогутінов навіть передав через адвоката заяву з вимогою від Росії офіційних вибачень за незаконне кримінальне переслідування. І Генпрокуратура РФ вибачилась перед засудженим українцем.

Рідним Літвінов телефонує з колонії раз на тиждень. Вони не в змозі через фінансову скруту приїжджати до нього з передачами, повідомили у "Громадському". "Мені потрібна і їжа, і одяг, і взуття, і сигарети, засоби гігієни, білизна, ви ж передасте це туди в Київ?" – каже політв'язень.

Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, який відповідає за екстрадицію, підтвердив журналістам, що йому відомо про ситуацію. "В цій ситуації я, на жаль, не можу давати коментар телефоном, це може офіційно через запит прокоментувати лише міністерство".

Журналісти надіслали офіційний запит в Мін'юст і чекають відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три захоплені українські військово-морські кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду у Росії.

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