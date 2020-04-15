В'ятровича викликали у ДБР через роковини Голодомору

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань як свідка у справі про проведення форуму пам’яті жертв Голодомору.

Про це політик заявив на своїй сторінці у мережі Facebook. Йдеться про форум до 85-тих роковин пам'яті.

"Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на допит у ДБР. У якості свідка по справі проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?", – пише В’ятрович.

У коментарі телеканалу "Прямий" Володимир В‘ятрович наголосив, що вбачає в цьому виключно політичні переслідування та реалізацію російського сценарію.

"У 2018 році до 85 роковин Голодомору нами було організовано великий міжнародний захід за участю дослідників з цілого світу і українських дослідників. Ми два дні працювали, і я вважаю, що це був один з найважливіших заходів в контексті відзначення 85 роковин Голодомору. Кілька місяців тому я дізнався, що мій колега Макс Бужанський подав заяву на ДБР щодо нібито неправомірних витрат на організацію цього форуму", – повідомив В’ятрович.

За його словами, йдеться не тільки про переслідування особисто його, а і "Європейської солідарності", що триває уже кілька місяців.

"Я в цьому вбачаю виключно політичні переслідування, продовження, на жаль, тих політичних переслідувань щодо нашої політичної сили, які тривають вже кілька місяців. Які зачепили і президента Порошенка, і мою колегу Софію Федину, а вчора буквально і Тетяну Чорновол. Особливої брутальності цьому надає те, що приводом для переслідування мене обрано, власне, захід, який присвячений поширенню правди про Голодомор. Від цього всього, вибачте, тхне якимось совком і бажанням крім всього іншого ще й залякати тих людей, які готові говорити правду про Голодомор, і знову таки в цьому вбачаю величезну користь Росії", – переконаний В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В’ятрович написав скаргу на ДБР до суду, через те, що відомство відмовилося розслідувати ймовірну державну зраду голови Офісу президента Андрія Єрмака.