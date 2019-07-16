В’ятрович: ми не допустимо люстрації Революції Гідності

Активізація проросійських сил стала можливою через відсутність реакції нової влади на прояви реваншу, атаки на національну ідентичність та українську культуру. Україну намагаються повернути у часи Януковича – знову пропонують запровадити регіональні мови, а питання декомунізації вирішувати на місцевих референдумах.

Про це голова Українського інституту національної пам’яті, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович заявив в ефірі телемарафону "Стоп Реванш" – спільного проекту телеканалів "Прямий", "П’ятий" та "Еспрессо", повідомила пресслужба політсили. Він додав, що команда "ЄС" захищатиме українську ідентичність на всіх можливих майданчиках: у судах, Верховній Раді та на вулицях.

"За останні два місяці ми стали свідками того, що можна назвати люстрацією гідності. Це справді системний наступ на здобутки того, що ми отримали за останні п’ять років. Я не згоден із тим, що це є внутрішній реванш, тому що насправді це російський реванш", – заявив В’ятрович.

Володимир В’ятрович Пресслужба "ЄС"

За його словами, реванш має два сценарії: один із них внутрішньоукраїнський, другий – зовнішньополітичний. Він додав, що вони реалізуються одночасно і в Україні є політичні сили, які є виконавцями російського сценарію.

"І саме тому у Верховній Раді має бути представлена потужна команда партії "Європейська солідарність", яка не дозволить реалізувати цей сценарій", – зазначив кандидат у народні депутати.

Він наголосив, що законодавство, яке опинилося під загрозою знищення – закони про люстрацію, декомунізацію, про захист і розвиток української мови, – були ухвалені на вимогу Революції Гідності.

"Це безпосередні наслідки Майдану – повстання українців у 2013-2014 роках. Ці закони були надзвичайно важливі, аби Україна поступово почала наздоганяти інші посткомуністичні країни Східної Європи, де люстрація і декомунізація пройшли в 90-х роках ХХ століття, і де ці процеси в поєднанні з економічними реформами дозволили цим країнам стати членами ЄС та НАТО", – додав В’ятрович.

За його словами, саме це законодавство вже зіграло важливу роль для віддалення України від Росії.

"У РФ розуміють, що Україна, яка говорить українською, шанує свою історію та своїх героїв, – це країна, яку вона ніколи не зможе проковтнути. Через те ми зараз є свідками спроб нівелювати та зруйнувати все те, що робилося протягом останніх п’яти років", – переконаний В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що "ЄС" ніколи не підведе український народ. На думку п'ятого президента України, влада пропонує люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу до влади "п’ятій колоні".

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