Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

В’ятрович: ми не допустимо люстрації Революції Гідності

1.7т Читати матеріал російською

Активізація проросійських сил стала можливою через відсутність реакції нової влади на прояви реваншу, атаки на національну ідентичність та українську культуру. Україну намагаються повернути у часи Януковича – знову пропонують запровадити регіональні мови, а питання декомунізації вирішувати на місцевих референдумах.

Про це голова Українського інституту національної пам’яті, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович заявив в ефірі телемарафону "Стоп Реванш" – спільного проекту телеканалів "Прямий", "П’ятий" та "Еспрессо", повідомила пресслужба політсили. Він додав, що команда "ЄС" захищатиме українську ідентичність на всіх можливих майданчиках: у судах, Верховній Раді та на вулицях.

"За останні два місяці ми стали свідками того, що можна назвати люстрацією гідності. Це справді системний наступ на здобутки того, що ми отримали за останні п’ять років. Я не згоден із тим, що це є внутрішній реванш, тому що насправді це російський реванш", – заявив В’ятрович.

Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович

Пресслужба "ЄС"

За його словами, реванш має два сценарії: один із них внутрішньоукраїнський, другий – зовнішньополітичний. Він додав, що вони реалізуються одночасно і в Україні є політичні сили, які є виконавцями російського сценарію.

"І саме тому у Верховній Раді має бути представлена потужна команда партії "Європейська солідарність", яка не дозволить реалізувати цей сценарій", – зазначив кандидат у народні депутати.

Новини
"Вважає нас усіх ідіотами!" Ведучий жорстко розгромив Зеленського через нову люстрацію

Він наголосив, що законодавство, яке опинилося під загрозою знищення – закони про люстрацію, декомунізацію, про захист і розвиток української мови, – були ухвалені на вимогу Революції Гідності.

"Це безпосередні наслідки Майдану – повстання українців у 2013-2014 роках. Ці закони були надзвичайно важливі, аби Україна поступово почала наздоганяти інші посткомуністичні країни Східної Європи, де люстрація і декомунізація пройшли в 90-х роках ХХ століття, і де ці процеси в поєднанні з економічними реформами дозволили цим країнам стати членами ЄС та НАТО", – додав В’ятрович.

За його словами, саме це законодавство вже зіграло важливу роль для віддалення України від Росії.

"У РФ розуміють, що Україна, яка говорить українською, шанує свою історію та своїх героїв, – це країна, яку вона ніколи не зможе проковтнути. Через те ми зараз є свідками спроб нівелювати та зруйнувати все те, що робилося протягом останніх п’яти років", – переконаний В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що "ЄС" ніколи не підведе український народ. На думку п'ятого президента України, влада пропонує люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу до влади "п’ятій колоні".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
19
8
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
національна ідентичність українців це не культ нацистських збоченців і колабораціоністів 2ї Світової, не кумовство з крадіями-Свинарчуками і фанатами довічної війни.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Гордієнко Сергій
Гордієнко Сергій
Якщо пан В’ятрович сказав "не допустимо", то мабуть усі повинні переповнитися завзяттям і хутко бігти "не допускати", хочь би не забули поспіхом захопити рушниці і гранотомети, а то що ж це за "не допускання" без вагомих аргуметів.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Здорово нерабы кастрюлеголовые стрыбали на майдане! Украина -це Европа. Про евротруселя и европенсии с еврозарплатами мрияли. А шо получили,тильки гидность и евротруселя. И томос за свидомую щеку Тупые нерабы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel