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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
Віце-прем’єр-міністр України Всі статті автора

Влада, яка боролася з українською мовою, завжди зазнавала краху

7.3т

"П’ята колона" Кремля відверто хоче скасувати новий мовний Закон, і у цій ситуації вирішальною буде позиція нової влади, новообраного Президента. Але від них чути скепсис і бажання змінити норми закону.

Я хочу сказати, що ще від початку відновлення Незалежності будь-яка українська влада, котра починала боротися з українською мовою, неодмінно зазнавала фіаско. А ми будемо боротися, щоб новий Закон виконувався! будемо захищати його ! бо ми точно знаємо, що мова об’єднує! Слава Україні!

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Рашистів аж колотить від злості від мовного закону. Отже мова має бути одна. Лише українська.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Трубицын Александр, тупих рашенських тролів глистів ніхто тут не питав.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Gorobec Sana, мова - для тупых селюков. :-) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата. И селюки пытаются опустить русских до своего хлевного уровня. :-)))
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Савченко Евгений Владимирович
Савченко Евгений Владимирович
В стране, в которой большинство граждан говорит на русском языке, утверждать: "мова об’єднує!" так же логично, как и призывать правоверного мусульманина и ортодоксального иудея об’єднатись з українцем навкруги сала. Языковое насилие, как и любое другое, не может объединять людей. Без придания русскому языку статуса государственного немыслимы ни мир ни согласие в Украине. Да и референдум подтверждает несогласие граждан Украины с единомовием. Этот референдум негласно проходит с момента принятия конституции в 1996 году. Несмотря на записанное в ней единомовие большинство граждан Украины продолжает говорить и писать на русском языке. Вспомним, как попытка Рады отменить закон Кивалова-Колисниченко в 2014 году увеличила поддержку мерзких действий Путина, особенно в Крыму и в Донбассе. Так что националисты - это надежный путинский отряд.
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Українка Надія
Українка Надія
Кожна країна має свою мову, Україна має українську, хоч "рачітєлі руцкого міра" об крємльовську стіну лоби розіб*ють, хоч в мацквє-рєкє потопляться, хоч дупу путлєру до смерті залижуть... Ще й не такі намагались знищити нашу мову, і де вони? а українська мова живе і буде жити, і всі руцькі міри переживе!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Українка Надія, мадам кугутесса, в Канаде ДВА языка, в Финляндии, как и в Бельгии, Ирландии, в Великобритании, Швейцарии - по ЧЕТЫРЕ, по несколько равноправных языков в большинстве стран. И живут так, как вам (м.ч.), кугутам, и не снилось. :-)))
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Журба Валентина
Журба Валентина
Українка Надія, мова будет, не будет страны...
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