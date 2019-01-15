ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року. ВВП зріс менш ніж на два відсотки. Водночас, Німеччина має високий профіцит бюджету.Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини зріс за минулий рік на 1,5 відсотка. Про це у вівторок, 15 січня, повідомило Федеральне відомство статистики ФРН, пише агенція AFP. 2017 року зростання німецької економіки становило 2,2 відсотка.

Експорт німецьких компаній теж зріс у 2018 році, однак не так сильно, як у попередні роки, повідомили у статистичному відомстві. Загалом експорт був на 2,4 відсотка вищий, аніж у 2017 році. У той же час імпорт зріс на 3,4 відсотка.

Рівень занятості у Німеччині досяг нового піку у 2018 році: тут працюють 44,8 мільйона людей, що на 562 тисячі осіб більше аніж у 2017 році. Завдяки податковим надходженням бюджет країни у 2018 році мав профіцит у 59,2 мільярда євро.

Водночас, керівник Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) Мартін Ванслебен (Martin Wansleben) зазначив, що "розчарований" темпами зростання минулого року. Німецькі компанії нині працюють у складних міжнародних умовах. Подальша ескалація торговельної суперечки зі США може вплинути на світову, а значить і на німецьку економіку.

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