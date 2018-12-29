Вулкан Анак-Кракатау після серії вивержень зменшився втричі

Висота індонезійського вулкана Анак-Кракатау до виверження становила 338 метрів. Нині вулкан зменшився до 110 метрів.Індонезійський вулкан Анак-Кракатау після серії потужних вивержень минулого тижня втратив дві третини своєї висоти та три чверті свого об'єму.

Як повідомили в центрі вулканології Індонезії в суботу, 29 грудня, за оцінкою вчених, висота вулкана після вивержень наразі становить 110 метрів над рівнем моря. До цього висота Анак-Кракатау становила 338 метрів. Вулкан також втратив 150-180 мільйонів кубічних метрів свого об'єму - зараз його об'єм становить, за оцінками вчених, від 40 до 70 мільйонів кубічних метрів.

Серія вивержень вулкана Анак-Кракатау у Зондській протоці, що розділяє індонезійські острови Ява і Суматра, призвела до руйнівного цунамі 22 грудня, жертвами якого стало понад 420 осіб. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг. Десятки тисяч осіб були змушені покинути власні домівки після природної катастрофи.

Вулкан Анак-Кракатау виріс з дна моря поряд з іншим великим вулканом Кракатау після його виверження у 1883 році. Вище рівня моря вулкан виріс у 1929 році і з того часу продовжував невпинно зростати. У вересні 2018 року його висота становила 338 метрів.