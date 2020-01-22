"Вулиці називають переможці": Цимбалюк знайшов слабке місце в новорічному привітанні Зеленського

Фраза в новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського про те, що назви вулиць не мають значення, суперечить сучасним реаліям країни.

Адже війна почалася саме тому, що українці вирішили відстоювати право на власну історію в протистоянні з Росією. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю для проєкту M.News World (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Зеленський

"Що розбурхало частину українського суспільства? Зеленський сказав, що неважливо, як називається твоя вулиця, – головне, щоб вона була освітлена й заасфальтована. Але війна якраз між Україною і Росією йде тому, що різниця є. Тому що назви вулиць дають ті, хто переможе в конфлікті й чий прапор там в кінцевому підсумку буде. Все зводиться до середньовіччя", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у новорічному зверненні до народу Зеленський заявив, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована" і що "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий".

Однак користувачі соцмереж досить критично сприйняли новорічне звернення президента України саме через питання мови і перейменування вулиць. Вони дорікнули йому відсутністю чіткої проукраїнської державницької позиції.

Крім того, в новорічному зверненні Зеленського побачили плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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