Втручання у вибори США: справа отримала продовження

Глава міністерства енергетики США Рік Перрі говорив про можливе втручання України у президентську кампанію Штатів із адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Перрі під час телефонної розмови з Джуліані зазначив, що Трамп стурбований спробами деяких осіб з України втрутитися у виборчу кампанію.

Саме це називають причиною, з якої Трамп сумнівався у необхідності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Джуліані не повідомила про будь-які вимоги США до України. Як стало відомо, так адвокат намагався заручитися підтримкою Перрі, щоб відновити розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Рік Перрі Інтерфакс

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

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