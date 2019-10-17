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17 жовтня • оновлено в 11:31
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Втручання у вибори США: справа отримала продовження

1.2т Читати матеріал російською

Глава міністерства енергетики США Рік Перрі говорив про можливе втручання України у президентську кампанію Штатів із адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Перрі під час телефонної розмови з Джуліані зазначив, що Трамп стурбований спробами деяких осіб з України втрутитися у виборчу кампанію.

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Саме це називають причиною, з якої Трамп сумнівався у необхідності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Джуліані не повідомила про будь-які вимоги США до України. Як стало відомо, так адвокат намагався заручитися підтримкою Перрі, щоб відновити розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Рік Перрі

Рік Перрі

Інтерфакс

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані Рік Перрі
Місце
США
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