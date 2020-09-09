Втручання Росії в ситуацію в Білорусі вже має місце, – Хармс

Німецький політик, колишній член Європарламенту від партії "Союз 90/Партія Зелених" і режисер-документалістка Ребекка Хармс висловила впевненість, що Росія вже втрутилася в ситуацію в Білорусі.

Так вона відповіла на питання в інтерв'ю виданню "Апостроф" про те, наскільки є реалістичним сценарієм, що президент РФ Володимир Путін втрутиться у внутрішні справи Білорусі.

"Я думаю, втручання вже має місце. Хоча я і не впевнена, чи підтримують білоруський ОМОН російські спецназівці, але спостерігаючи за ситуацією, я часто згадую "тітушек" на київських вулицях в 2013-2014 роках", – зазначила політик.

За її словами, точно в Білорусі помітно втручання в ЗМІ і те, що Хармс називає інформаційною війною.

"Думаю, російські так звані "журналісти" вже працюють на місцях. Також я спостерігаю за тим, як ці солдати інформаційної війни і "тролі" проявляють активність щодо білоруських подій не тільки в самій Білорусі, але і по всьому світу", – зазначила Хармс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська записала відеозвернення до росіян, в якому закликала не вірити пропаганді.