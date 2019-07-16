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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Втручання РФ в вибори в Україні: в СБУ зробили заяву

2.3т Читати матеріал російською

Правоохоронці не зафіксували втручання Російської Федерації у парламентські вибори в Україні.

Про це на брифінгу 16 липня заявив і. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Станом на зараз немає. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки і будуть, ми зможемо протистояти", - підкреслив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Також Баканов прокоментував можливе втручання в роботу серверів ЦВК.

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"Ті вчення, про які я згадував, як раз і були присвячені захисту критичної інфраструктури, яка повністю копіює інфраструктуру Центральної виборчої комісії, тому я вважаю, що навіть якщо такі атаки і будуть, то ми добре підготовлені, і зможемо досить ефективно їм протистояти" , - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові парламентські вибори в парламент в Україні призначені на 21 липня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кино убило театр. Телевидение убило кинематограф. Дуркаинцы убили цирк.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Присутствие в избирательных списках пропутинских уродов, типа, рабиновичей, мертвечуков, боек, кернесов, разумковых и прочих токсичных особей - непосредственное вмешательство кремля в наши выборы... Этих путиноидов надо, как клопов и тараканов, травануть дихлофосом или борной кислотой.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Харченко Александр, вы и так уже на Донбассе друг друга убиваете, хочешь еще и по всей стране устроить гражданскую войну?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Харченко Александр, ты надо тогда выйти и прямо сказать... так мол, и так, мы - падриоты Дуркаины, не приемлем демократии ни в каком виде, нам жизненно необходима диктатура, жесткая цензура СМИ, запреты на профессию и т.д. Чего же вы людям в Европе мозги пудрите своими сказками про европейские ценности? У вас, похоже, ценности абсолютно противоположные.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да НАХРЕН вы нужны???
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