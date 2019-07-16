Втручання РФ в вибори в Україні: в СБУ зробили заяву

Правоохоронці не зафіксували втручання Російської Федерації у парламентські вибори в Україні.

Про це на брифінгу 16 липня заявив і. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Станом на зараз немає. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки і будуть, ми зможемо протистояти", - підкреслив він.

Ілюстрація 24 канал

Також Баканов прокоментував можливе втручання в роботу серверів ЦВК.

"Ті вчення, про які я згадував, як раз і були присвячені захисту критичної інфраструктури, яка повністю копіює інфраструктуру Центральної виборчої комісії, тому я вважаю, що навіть якщо такі атаки і будуть, то ми добре підготовлені, і зможемо досить ефективно їм протистояти" , - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові парламентські вибори в парламент в Україні призначені на 21 липня.

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