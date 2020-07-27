Вторгнення Росії з Криму: Волкер оцінив імовірність атаки

Росія навряд чи здійснить військове вторгнення в Україну з території окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода Україна" розповів колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

При цьому дипломат зазначив, що в РФ є всі можливості вторгнутися на материкову Україну з анексованого півострова, проте Кремль не піде на це.

"Вони (Росія. – Ред.) докладають величезних зусиль, щоб досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може не вистачити. Тому, напевно, це навряд чи станеться", – повідомив Волкер.

Він підкреслив, що Росія веде гібридну війну проти нашої країни, вбиваючи українців.

"Усе це відбувається у формі насильства, із застосуванням збройних сил, розвідки, кібератак", – підсумував Волкер.

Раніше Курт Волкер заявив, що президент Росії Володимир Путін "слабкий" як політичний лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.