Головна Новини
13 грудня • оновлено в 20:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Втопить всіх у крові": Звіробій викликала Зеленського "один на один"

2.4т
Читати матеріал російською

Волонтер Маруся Звіробій попросила президента України Володимира Зеленського зустрітися з нею тет-а-тет.

У телеграм-каналі Звіробій заявила, що глава держави повинен почути голос тих, хто побоюється "капітуляції". При цьому, звертаючись до президента на "ти", вона заявила про готовність потиснути йому руку.

"Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос "войовничої меншості"! Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав. Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом!" – написала Звіробій.

Новини
"Я ржала!" Звіробій не повірила, що її хотіли вбити підозрювані в справі Шеремета

"А ти далі, знаючи все це, приймай рішення, які хочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що у тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку", – додала вона.

Звіробій хоче зустрітися із Зеленським

Звіробій хоче зустрітися із Зеленським

Напередодні Звіробій також пригрозила Зеленському новою революцією через те, що в причетності до вбивства Шеремета запідозрили відомих волонтерів та ветеранів АТО.

Зеленський і Звіробій

Зеленський і Звіробій

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Маруся Звіробій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
5
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
,,,,, Владимир
,,,,, Владимир
ЧТО эта колхозница САМА может сказать?Или это фейк?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Cachko Elena
Cachko Elena
может ей пора в психушку уже ? ранний климакс-это приговор...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николенко Саша
Николенко Саша
Пидтримую зверобойку! Больше трэша)) сериал "слуга народа" поэтому и сняли с эфира, что тут в прямом эфире покруче мелодрама. Пора ставки принимать, кто победит, вытираны или пианист оригинального жанра))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги