Волонтер Маруся Звіробій попросила президента України Володимира Зеленського зустрітися з нею тет-а-тет.

У телеграм-каналі Звіробій заявила, що глава держави повинен почути голос тих, хто побоюється "капітуляції". При цьому, звертаючись до президента на "ти", вона заявила про готовність потиснути йому руку.

"Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос "войовничої меншості"! Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось не знав. Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під офісом!" – написала Звіробій.

"А ти далі, знаючи все це, приймай рішення, які хочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що у тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це потисну руку", – додала вона.

Звіробій хоче зустрітися із Зеленським

Напередодні Звіробій також пригрозила Зеленському новою революцією через те, що в причетності до вбивства Шеремета запідозрили відомих волонтерів та ветеранів АТО.

Зеленський і Звіробій

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше Маруся Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити. Потім були заведені кримінальні провадження про "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних з політикою Зеленського. Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

28 листопада детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтер не хотіла відкривати двері, тому їх виламали.

ДБР викликало жінку на допит, однак та відмовилася заходити в кабінет слідчого.

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