"Втопили в крові!" Джемілєв порівняв долю Криму з Чечнею

Росія не дозволить провести в окупованому Криму новий референдум, навіть якщо 100% кримчан захочуть цього.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Він зазначив, що Крим став для Росії новою Чечнею, якій свого часу не дозволили провести голосування за вихід зі складу РФ.

Політик повідомив, що на півострові вже зараз звучать фрази на кшталт: "Та краще б я собі відрізав руку, ніж опускати той бюлетень в урну".

"Зрозуміло: зараз там ніхто вголос не скаже, що теперішнє життя гірше, ніж за України. Тому що на наступний день, а швидше за все в той самий, людині доведеться розмовляти з ФСБ. Стоїть така політична тиша! Хіба що кримські татари найчастіше кажуть про щось і пишуть про щось у соцмережах, а тому більше всіх піддаються репресіям. Люди намагаються говорити тільки на побутові теми, менше спілкуються. Всі одне одного підозрюють у доносах, усюди прослуховування, стеження", – розповів Джемілєв.

Глава Меджлісу підкреслив, що не вірить, мовляв, якщо в Україні все буде добре, то кримчани самі попросяться назад.

"Це нісенітниця. Навіть якщо 100% жителів Криму захочуть цього, нічого не зміниться. Яскравий тому приклад – Чечня, де більше 90% населення хотіли відокремитися від Росії, але у Кремля ніколи і в думках не було проводити якісь референдуми. Вони просто втопили цей регіон у крові", – додав він.

Нардеп наголосив, що кремлівська пропаганда буде приховувати всі проблеми в регіоні.

"Це така країна, що якщо там навіть будуть вмирати від голоду, пропаганда залишиться на вищому рівні. Газети і телебачення продовжать розповідати, як у них добре і як погано на Заході", – підсумував Джемілєв.

Мустафа Джемілєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мустафа Джемілєв розповів про тортури кримських татар в окупації.

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