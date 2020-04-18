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18 квітня • оновлено в 15:39
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Корбан спрогнозував добровільну відставку Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський може піти з цієї посади за власною ініціативою.

"Мені здається, ще рік, і він скаже: "вибачте". Таке припущення під час Facebook-трансляції на OBOZREVATEL висловив колишній політик, бізнесмен, глава штабу з боротьби з коронавірусом у Дніпрі Геннадій Корбан (проскрольте до кінця новини, щоб подивитися відео).

Корбан спрогнозував добровільну відставку Зеленського

"Його справжні наміри, думаю, були зовсім непогані, але, на жаль, крім хороших намірів і хороших якостей, потрібно ще мати знання, працьовитість, старанність, вміння вникати і найголовніше – спілкуватися з людьми. Не замикатися, не самоізолюватися серед своїх помічників, близького кола, однокласників і друзів", – заявив він.

На думку Корбана, почавши займатися абсолютно новою для себе сферою діяльності, Зеленському слід було зайнятися освітою. "Якби людина почала вчитися, почала вникати і почала у себе в голові будувати якісь моделі, то йому це було б цікаво, це було б результативно і позитивно", – переконаний він.

Відповідаючи на запитання, чи можуть Зеленського "піти", Корбан сказав: "Я не думаю, що його можуть піти. Він обраний абсолютно конституційно, законно. Його можуть піти тільки одним способом: якщо в країні відбудеться військовий переворот або він зробить щось таке, де можна буде застосувати процедуру імпічменту".

"Але він навряд чи щось таке зробить, тому що взагалі боїться що-небудь зробити. Він просто робот в цьому плані. Мені здається, він просто втомиться і зрозуміє, що це не його сфера діяльності", – зауважив бізнесмен.

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні з російсько-окупаційними військами на Донбасі полягає, в першу чергу, в поверненні людей і територій. Він підкреслив, що після цього буде необхідно відновити контроль над державним кордоном і провести місцеві вибори.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Геннадій Корбан
Місце
Україна
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Господи , помоги его уйти
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Петрова Ольга, Корбану? так он уже и так ушел!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я думаю Путина выберут)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Nemo Александр, Что у тебя с орфографией? Ты неуч?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Захаров Дмитрий, путина и расеяне не выберут. А дамбас, так это да, 100%.
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