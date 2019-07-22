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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Проголосували менше 50%: соціолог пояснив низьку явку на виборах в Раду

1.6т Читати матеріал російською

Причини рекордно низької явки на позачергових парламентських виборах 21 липня (вона склала всього 49,8%) – не тільки розпал відпускного сезону, а й політична "втома" виборців.

Про це розповів в ефірі ObozTV доктор соціологічних наук Павло Кутуєв.

"По-перше, український парламент демонструє просто рекордні показники відсутності довіри до себе. Це дуже важливий фактор, який, звичайно, впливає на поведінку виборців", – звернув він увагу.

"Втома пояснюється тим, що у нас немає політичних партій, які пропонували би чіткі ідеологічні платформи і хоча б намагалися дотримуватися цих ідеологічних платформ", – вважає Кутуєв.

Проголосували менше 50%: соціолог пояснив низьку явку на виборах в Раду
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Також соціолог нагадав, що навесні в Україні пройшла напружена і досить непередбачувана президентська кампанія.

"В Україні традиційно найбільші ставки робляться на президентську кампанію, тому що це такий собі "кубок чемпіонів" в політиці", – зазначив він.

"І вже відчувається певне виснаження. Були високі ставки, є чемпіон, який здобув "чемпіонський кубок президента". І далі вже "якось складеться" – так працює людська психологія", – пояснив Кутуєв.

У соцмережах пройшов флешмоб #Япроголосував

У соцмережах пройшов флешмоб #Япроголосував

Twitter.com/Galuskinews

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня не дотягнула навіть до 50% і склала всього 49,8%. Не віддали свої голоси понад 14,7 млн українців. Це – найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Згідно з першими результатами підрахунку голосів, до нового складу Верховної Ради проходять такі політичні сили, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Офіційно ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня 2019 року включно.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Павло Кутуєв
Місце
Україна
Теги
явка виборців вибори в Україні Верховна Рада України
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