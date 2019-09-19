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19 вересня • оновлено в 17:17
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/ Політика

"Втома від України": у Росії замарили санкціями

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У Росії член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов підтримав главу "ДНР" Дениса Пушиліна в тому, що світовій спільноті нібито потрібно ввести санкції проти України.

Про це він заявив у коментарі виданню RT, зазначивши, що європейські країни і США не налаштовані оголошувати їх.

"До того ж зрозуміло, про що говорить Пушилін. Вже очевидно, що настає втома від сучасної України та її поведінки", – сказав він.

У Росії замарили санкціями проти України

У Росії замарили санкціями проти України

За словами Морозова, "всі розуміють, що саме Київ саботує Мінські домовленості".

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"Висловлювання Пушиліна, як і наші коментарі щодо підготовки до планового засідання в "нормандському форматі", говорять про те, що всі стрілки сьогодні чітко вказують на те, хто реально стримує процес врегулювання. Тому Захід або чесно подивиться на цю ситуацію, або робитиме вигляд, що не помічає", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава угруповання "ДНР" Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного (федерального) округу.

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Росія
Тег
санкции
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Чан Джеки
Чан Джеки
КАЦАБЫ БЕГАТИ ПАДЛЫ С УКРАИНЫ И УСЕ БУДЕТ НУРМАЛЬНО ОСЛ.ЕБЫ.КИСИЛЕВ.СОЛОВЕЙ И Т.Д. ОБСУЖДАЙТЕ МРАЗИ ПРОБЛЕМЫ ПАРАШИ А МЫ УЖ КАК НИБУДЬ САМИ.КАК ВАМ ШАМАН СТРАХУ НАГНАЛ.ЕТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну это и так уже видно из постепенно меняющейся риторики европейских лидеров. что тут удивительного?)
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