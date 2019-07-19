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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Вся надія на в'язницю!" У Дніпрі кандидата в Раду звинуватили у скуповуванні голосів

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У Дніпрі кандидат у народні депутати України Іван Куліченко почав ремонт Дніпропетровської виправної колонії №89.

Як повідомляє 49000.com.ua, політик спочатку планував залучити на ремонт гроші з бюджету, але після зміни влади в країні кошти для колонії були виділені з невідомого джерела.

Дізнавшись про таку "щедрість" Куліченка, активісти почали пікетувати територію в'язниці. Люди вийшли на акцію з плакатами: "Тюремні договірняки за бюджетні гроші", "Куліченко купує голоси за ремонти", "Не вистачає голосів – уся надія на в'язницю", "Хочу в Раду – Допоможе в'язниця".

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Активіст Роман Мойшин зазначив, що Куліченко спершу планував виділити 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів на реконструкцію.

"Ну, якщо Івану Івановичу не вистачає голосів, це ж не означає, що за рахунок ув’язнених потрібно впливати на власну виборчу кампанію", – підкреслив він.

Іван Куліченко

Іван Куліченко

Дніпро Час

Зазначимо, що на території колонії зараз перебуває 640 в'язнів.

Акція протесту проти Куліченка

Акція протесту проти Куліченка

49000.com.ua

Акція протесту проти Куліченка

Акція протесту проти Куліченка

49000.com.ua

Акція протесту проти Куліченка

Акція протесту проти Куліченка

49000.com.ua

Акція протесту проти Куліченка

Акція протесту проти Куліченка

49000.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті PornHub розмістили політичну рекламу кандидата в народні депутати України Антона Колумбета.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Дніпро
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