ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin

До Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Як повідомила 24 червня пресслужба Міністерства оборони України, це перша партія за контрактом, підписаним у грудні 2019 року. Ракети й допоміжне обладнання прибули ще 16 червня.

Озброєння на загальну суму 27 мільйонів доларів надійшло в рамках пілотного проєкту за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі".

"Проєкт передбачає постачання для Збройних сил України комплексу озброєння, його обслуговування й надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів протягом усього життєвого циклу", – уточнили в повідомленні Міноборони.

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