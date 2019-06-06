ВСУ дали відсіч: з'явилися хороші новини з Донбасу

Збройні сили України дали відсіч озброєним формуванням РФ, які з 5 на 6 червня п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Про це повідомили на брифінгу прес-центру Об'єднаних сил.

Російські військові обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ВСУ Цензор.НЕТ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, з них:

– поблизу села Павлопіль, у напрямку населеного пункту Українське – з озброєння бойових машин піхоти;

– двічі в районі села Водяне, у напрямку населеного пункту Ужовка – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу міста Мар'їнка, з району населеного пункту Трудовська – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Майорськ. Вогонь ворог вів у напрямку населеного пункту Шахта 6-7.

ВСУ повідомили хороші новини з Донбасу mediarnbo.org

З 5 на 6 червня збройні формування РФ 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому тричі – із застосуванням заборонених мінського угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Авдіївка, Дослідне, Новоселівка Друга, Талаковка, Піски, Водяне, Чермалик, Павлопіль, Кримськ, Новолуганське, Золоте-4 та Станиця Луганська.

Групами цивільно-військового співробітництва Об'єднаних сил надано чергову допомогу продуктами харчування і предметами першої споживання малозабезпеченим і багатодітним сім'ям в населених пунктах Травневе і Гладосове.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали в штатному режимі. Суспільно-політична і гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нардеп заявив, що нові домовленості екс-президента України Леоніда Кучми завдали удару по морально-психологічному стану військовослужбовців Збройних Сил України.

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