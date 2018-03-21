Вступ України до НАТО: Порошенко назвав конкретні терміни

Президент Петро Порошенко заявив, що в найближчі десять років Україна планує стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета - в наступному десятилітті стати членом Альянсу", - сказав Порошенко в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt.

Від додав, що разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильніше й ефективніше, а держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії.

Коментуючи анексію Криму, український президент сказав, що сьогодні Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни і тому для системи глобальної безпеки "не існує альтернативи сильному НАТО".

Порошенко зазначив, що після надання Україні статусу "країни-аспіранта", тепер потрібен план дій для отримання повного членства в НАТО.

"Ми хочемо отримати цей план дій до кінця 2019 року", - сказав він.

Президент додав, що Україна прагне "якомога швидше" виконати всі вимоги для членства в НАТО і ЄС.

Як повідомляв "Обозреватель", Порошенко виступив за закріплення в преамбулі Конституції прагнення України до членства в Європейському Союзі та НАТО.