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23 лютого • оновлено в 11:07
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Вступ України в НАТО: литовський політик оцінив шанси

1.9т
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Конфлікт України з Росією через Крим і Донбас не є перешкодою для її вступу в НАТО.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив член парламенту Литви Гінтарас Степонавічюс, оцінюючи євроатлантичні перспективи України.

"Я впевнений, що з того моменту, коли Україна і її люди визначилися щодо своїх стратегічних пріоритетів, зокрема в прагненні стати членами НАТО, починаючи з Революції Гідності 2014 року, треба реально прагнути і концентрувати свої зусилля в цьому напрямку", – заявив литовський парламентарій.

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"Всі ми визнаємо, що це діючий і ефективний інструмент, який дає безпеку. Тому, думаю, і НАТО розуміє – чим більше учасників у цьому блоці, тим більше безпеки і для регіону, зокрема для конкретних країн", – додав політик.

Степонавічюс також прокоментував анексію Криму і війну на Донбасі, які називають перешкодами для членства України в Альянсі.

"Це фактор, який має деяке значення. Упевнений, що будуть докладатися величезні зусилля у великого сусіда, щоб це ніколи не сталося. Але це не є каменем спотикання, який не можна обійти", – зазначив він.

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"Якби ви подивилися на склад нинішніх членів НАТО, то у них ви теж би знайшли ситуації, які нелегко вирішувалися – Туреччина і Греція в одному блоці, питання розділеного Кіпру... Бачачи такі приклади, я кажу, що це не повинно стати і не стане перешкодою вашому становленню повноправним членом. Це не полегшить дорогу, але не стане і закритими дверима", – підкреслив литовський політик.

Україна в НАТО: литовський політик оцінив шанси

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Війна на Донбасі Анексія Криму Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Kom AV
Kom AV
У меня предложение для украинцев что бы войска НАТО поскорее вошли на Украину. Не дорого. Постройте пару микрорайонов в Киеве и переселите всё население Литвы к себе. Их не много, значительно меньше чем жителей Киева, чуть больше 2,5 млн. После переселения организуйте небольшую заваруху как вы любите и пускай литовцы обратятся к НАТО о том что их срочно надо защитить на территории Украины. И доблестные воины "света" отстоят право литовцев на жизнь. Принимайте, мне даже гонорара за идею не нужно.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Сравнил территориальный конфликт внутри блока, с территориальным конфликтом кандидата в блок с ядерным государством. У про...балтов все политики такие идиоты? Или мессендж был рассчитан на цэевропейских идиотов?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пришёл главный специалист и все объяснил чубатым за всю НАТУ. Вот это я понимаю.
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