Україна в НАТО: литовський політик оцінив шанси

Конфлікт України з Росією через Крим і Донбас не є перешкодою для її вступу в НАТО.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив член парламенту Литви Гінтарас Степонавічюс, оцінюючи євроатлантичні перспективи України.

"Я впевнений, що з того моменту, коли Україна і її люди визначилися щодо своїх стратегічних пріоритетів, зокрема в прагненні стати членами НАТО, починаючи з Революції Гідності 2014 року, треба реально прагнути і концентрувати свої зусилля в цьому напрямку", – заявив литовський парламентарій.

"Всі ми визнаємо, що це діючий і ефективний інструмент, який дає безпеку. Тому, думаю, і НАТО розуміє – чим більше учасників у цьому блоці, тим більше безпеки і для регіону, зокрема для конкретних країн", – додав політик.

Степонавічюс також прокоментував анексію Криму і війну на Донбасі, які називають перешкодами для членства України в Альянсі.

"Це фактор, який має деяке значення. Упевнений, що будуть докладатися величезні зусилля у великого сусіда, щоб це ніколи не сталося. Але це не є каменем спотикання, який не можна обійти", – зазначив він.

"Якби ви подивилися на склад нинішніх членів НАТО, то у них ви теж би знайшли ситуації, які нелегко вирішувалися – Туреччина і Греція в одному блоці, питання розділеного Кіпру... Бачачи такі приклади, я кажу, що це не повинно стати і не стане перешкодою вашому становленню повноправним членом. Це не полегшить дорогу, але не стане і закритими дверима", – підкреслив литовський політик.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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