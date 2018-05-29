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Вступ до НАТО: Альянс закликали дати Україні надію

1.5тЧитати новину російською

Парламентська асамблея НАТО закликала підтримати надії України і Грузії на вступ до Альянсу.

Дану заява містить підсумкова декларація весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка в понеділок, 28 травня завершилася в Варшаві.

Парламентарії з країн Альянсу звернулися до лідерів організації із закликом продемонструвати єдність на своєму саміті в липні і продемонструвати, що НАТО зберігає надійність перед обличчям загроз безпеки на чолі з Росією і тероризмом.

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Лідерів НАТО також закликали дотримуватися подвійного підходу у відносинах з РФ, який полягає, з одного боку, в обороні і стримуванні РФ для протидії зусиллям Кремля по дестабілізації союзників НАТО і сусідів, а з іншого - у відкритості до конструктивного діалогу.

У документі також міститься заклик надати Боснії і Герцеговині план реформ з підготовки до членства в НАТО і підтримати надії України і Грузії на вступ в організацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер сейму Польщі Марек Кухчиньський заявив, що Варшава виступає за прийняття в НАТО України та Грузії.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфлікт
Місце
ПольщаВаршава
Об'єкт
НАТО
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