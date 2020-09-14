Противоречивые заявления советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака, а также комментарий президента Зеленского по результатам встречи советников глав Нормандской четвёрки говорят лишь об одном: о главном - проведении выборов в ОРДЛО по кремлёвском сценарию в октябре не договорились. Или сделали вид....

По ее итогам Кремль устами Козака озвучил свое условие: отмена постановления ВР по местным выборам в ОРДЛО. То есть убрать законодательную преграду для проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса без соблюдения очерёдности Минских соглашений (режим прекращения огня по-прежнему нарушается, об отводе вооружений и речи не идет: ведь их подарили "дружественные государства" , а подарки - не отдарки!), не говоря уже о стандартах ОБСЕ по проведению выборов (доступ СМИ, кандидатов всех партий для агитации, вопросы безопасности для кандидатов, СМИ и голосующих, условия для проведения выборов в целом).

Глава ОП Андрей Ермак в своём комментарии по ее итогам открестился от своего обещания (якобы данного по мнению Козака) по отмене постановления ВР по выборам в ОРДЛО. Но указал / огласил /успокоил Кремль о "лазейке" , а именно о зарегестрированной законодательной инициативе депутата от "Слуг" по внесению в него поправок.

Президент Зеленский, в свою очередь, объявил о необходимости еще одной встречи на уровне советников перед тем, как станет возможной встреча на уровне глав государств.

Кремль прекрасно осознает, что сейчас он в выигрышной позиции и может диктовать условия Зеленскому, так как тот сам сделал шаткое перемирие на Донбассе едва не главным элементом предвыборной кампании своей партии.

Потому и считает возможным через представителей марионеточных оккупационных администраций выдвигать оскорбительные требования, зондируя почву и "красные линии" самого Зеленского и украинского общества в целом.

По мнению Кремля следующий ход за Зеленским: "Хочешь еше раз встретиться и заглянуть в глаза Путину? И чтобы перемирие до окончания местных выборов не закончилось? Тогда проведи их в ОРДЛО!".

А для этого : п.1, п.2, п.3 и т.д. по списку. Судя по дерзости вновь выдвигаемых требований, в Кремое полагают, что нащупали все слабые места Зеленского и воспринимают компромиссы, на которые шёл украинский президент по предыдущим обменам удерживаемыми лицами как СЛАБОСТЬ, а потому продолжают и будут продолжать давить. Все эти встречи Ермака и Козака в 2020-м напоминают эпизод из старого советского фильма "Золушка", в котором гениальная актриса Фаина Раневская в роли мачехи перечисляет список дел, которые Золушка должна выполнить перед тем, как сможет сходить посмотреть в окно на бал:" Перебери пшеницу, фасоль, отдели тёмные фасолины от белых... Посади семь розовых кустов!"...

Реакция гражданского общества в Украине на эти условия понятна и наглядна. О ней в очередной раз напомнили президенту Зеленскому накануне встречи в Берлине у ворот его новой резиденции в Конча-Заспе. Но то была реакция на попытку унизительного "совместного инспептирования " вместе с "ополченцами" позиций ВСУ.... На решение провести выборы в ОРДЛО, не говоря уже о внесении "особого статуса" всего или по частям Донбасса в Конституцию вызовет гораздо более резкую реакцию....

В любом случае - развязка уже близка. И ответственным от Украины за переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе нужно будет, как в анекдоте:" либо крестик надеть, либо трусы снять...."