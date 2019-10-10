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10 жовтня • оновлено в 21:18
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Встановлено світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю пресконференції

24.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

Йдеться про пресмарафон українського глави в Києві в будівлі Kyiv Food Market. Посеред заходу до Зеленського підійшов представник Національного реєстру рекордів, вручивши президентові відповідний сертифікат.

Як зазначив він, спілкування президента з журналістами триває вже більше 8 годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Зеленський на пресмарафоні

Зеленський на пресмарафоні

Відзначимо, таким чином Зеленський побив рекорд, встановлений у 2008 році президентом Росії Володимиром Путіним. Тоді глава РФ спілкувався з журналістами впродовж 4 годин 40 хвилин і відповів більше ніж на сто різних питань.

Світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю пресконференції
Світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю пресконференції

Експерт реєстру рекордів України Віталій Зорін у коментарі OBOZREVATEL зазначив, що дізнався про рекорд лише за півтори години до його оголошення.

"Якби я знав, я б поголився заздалегідь", – пожартував він. "Ми припускали, що сьогодні буде найдовша пресконференція в Україні, але за фактом вона вже зараз найдовша конференція президента в світі", – додав він.

Світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю пресконференції

Більш детально про пресмарафон читайте в нашій онлайн-трансляції за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер розповів, хто замовив "кулінарний" пресмарафон Володимира Зеленського.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
політика
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Коллумбийский комик попал в книгу Рекордов Гиннесса,он рассказывал анекдоты на протяжении 86 часов....
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3
0
Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Значит Вовы могут при встрече цельный день ездить друг другу по ушам. И получить по голосящему кивину?
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3
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Нормальная, живая, откровенная прессуха. Если журналист задаёт вопрос, то получает максимально развёрнутый ответ. И как это отличается от шоу царя батюшки, в одной свихнувшейся бензоколонке. Сидит там царёк, с рыбьими глазами и отсутствующим взглядом, и долго и нудно несёт пургу, иногда вставляя тупые анекдоты про бабушек и глистов. Принимает челобитные от холопов .Иногда, из зала, звучат действительно острые вопросы, на злобу дня, например- Владимир Владимирыч, ответьте, только честно и откровенно, Почему вы такой охUенный, что просто- УХХХХХХ ?
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2
6
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Злопыхатель Вежливый, ну так че моника сказала то, раз ты слушал, сдают Украину или нет?
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1
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