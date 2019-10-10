Встановлено світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю пресконференції

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції з журналістами.

Йдеться про пресмарафон українського глави в Києві в будівлі Kyiv Food Market. Посеред заходу до Зеленського підійшов представник Національного реєстру рекордів, вручивши президентові відповідний сертифікат.

Як зазначив він, спілкування президента з журналістами триває вже більше 8 годин (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зеленський на пресмарафоні

Відзначимо, таким чином Зеленський побив рекорд, встановлений у 2008 році президентом Росії Володимиром Путіним. Тоді глава РФ спілкувався з журналістами впродовж 4 годин 40 хвилин і відповів більше ніж на сто різних питань.

Експерт реєстру рекордів України Віталій Зорін у коментарі OBOZREVATEL зазначив, що дізнався про рекорд лише за півтори години до його оголошення.

"Якби я знав, я б поголився заздалегідь", – пожартував він. "Ми припускали, що сьогодні буде найдовша пресконференція в Україні, але за фактом вона вже зараз найдовша конференція президента в світі", – додав він.

Більш детально про пресмарафон читайте в нашій онлайн-трансляції за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер розповів, хто замовив "кулінарний" пресмарафон Володимира Зеленського.

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