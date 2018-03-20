"Всра*ись?" У Савченко пояснили провокаційне відео з Ради

Відео з участю нардепа Надії Савченко, яке наробило галасу в мережі, не варто сприймати як загрозу.

Про те, що мала на увазі Савченко, записуючи відео, розповіла прес-секретар парламентарія Тетяна Проторченко, передає InfoResist.

"Де там загроза? Діти граються пістолетами - це загроза чи ні? Не треба шукати додатковий сенс там, де його немає. Весь сенс показаний таким, яким він є", - наголосила вона.

При цьому Проторченко різко висловилася про те, що відбувається у Раді.

"Все, що відбувається в Раді абсурдно. Це абсурд. Це моя точка зору. Те, як люди поводяться. Вони відірвалися від землі", - зазначила Проторченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко прийшла в Верховну Раду зі зброєю.