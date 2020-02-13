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13 лютого • оновлено в 16:25
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"Всім мовчати!" У мережі сплив скандальний документ про заборону критики Зеленського у ЗСУ

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У мережі з'явилося фото нібито документа з розпорядженням про заборону критикувати владу воїнам Збройних сил України.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО Олексій Петров, відзначивши, що в армію повертаються радянські методи цензури.

"Судячи з усього, хтось надув щоки і вирішив питання кардинально. По-радянськи. "Всім мовчати! Раз, два!". Ось таке цікаве творіння совкового замполітівського агітпрому винесло прибоєм телеграм-каналів. Що заважає бійцеві завести анонімний аккаунт?" – задався питанням учасник російсько-української війни.

ЗСУ заборонять критикувати Зеленського

ЗСУ заборонять критикувати Зеленського

Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою.

"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.

Документ про заборону критики влади в ЗСУ

Документ про заборону критики влади в ЗСУ

Facebook Олексія Петрова

У коментарях під дописом українці висловили здивування через таку дивну ініціативу і невдоволення проявами диктатури.

"Зразок замполітного мислення, просто хоч одразу в Париж, в Палату мір і ваг", "Здобули", "Інакше викличуть на партзбори? Куди ми котимося", "Чому я не здивований?", "Кабінетні лизоблюди відригнули чергову "вказявку" , – обурюються люди.

"Всім мовчати!" Сплив документ про заборону критики Зеленського у ЗСУ

"Всім мовчати!" Сплив документ про заборону критики Зеленського у ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Тег
Збройні сили України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Фейк. Глупый кацaпский фейк. Эти идиоты даже подобный бред слепили с себя. Именно так на росее в армии обстоят дела. Вот скот росейский и решил, шо можно просто фамилию поменять - и будет типа в Украине. Вот это и есть росейский, безмозглый и бездарный троллинг.
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Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Зеленский сыкло, клоун одним словом.
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Кудаш Ирина
Кудаш Ирина
Какие-то интриги, проблемы в мире, все как бы само собою происходит, хотя понятно что это все только игра денег и большой театр! И всегда надо смотреть глубже на эти происшествия, точнее кому они выгодны – тот и заказчик цирка. А ЛЮБОВЬ с которой создан этот мир неизменна, читайте библию и все Вам станет понятно. Пойду куплю натуральной косметикой от https://pl-cosmetics.com/ , спасибо ребятам за честный продукт. Всем людям хорошего дня и приятного настроения! P.S Не забывайте что все мы здесь братья и сестры!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кудаш Ирина, иди наФуй, сестра!
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