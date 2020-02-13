"Всім мовчати!" У мережі сплив скандальний документ про заборону критики Зеленського у ЗСУ

У мережі з'явилося фото нібито документа з розпорядженням про заборону критикувати владу воїнам Збройних сил України.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО Олексій Петров, відзначивши, що в армію повертаються радянські методи цензури.

"Судячи з усього, хтось надув щоки і вирішив питання кардинально. По-радянськи. "Всім мовчати! Раз, два!". Ось таке цікаве творіння совкового замполітівського агітпрому винесло прибоєм телеграм-каналів. Що заважає бійцеві завести анонімний аккаунт?" – задався питанням учасник російсько-української війни.

ЗСУ заборонять критикувати Зеленського

Зокрема, в скандальному наказі йдеться про заборону військовим висловлювати свою негативну думку про представників влади навіть поза службою.

"Провести роз'яснення зі 100% особового складу щодо утримання від оціночних висловлювань (коментарів, виступів, повідомлень), обговорень (у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, ЗМІ) про дії вищого військово-політичного керівництва країни, керівників (начальників) усіх рівнів", – йдеться в документі, опублікованому Петровим.

Документ про заборону критики влади в ЗСУ Facebook Олексія Петрова

У коментарях під дописом українці висловили здивування через таку дивну ініціативу і невдоволення проявами диктатури.

"Зразок замполітного мислення, просто хоч одразу в Париж, в Палату мір і ваг", "Здобули", "Інакше викличуть на партзбори? Куди ми котимося", "Чому я не здивований?", "Кабінетні лизоблюди відригнули чергову "вказявку" , – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост з критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

Після цього він вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.

Незабаром офіцер розповів, що після скандалу, який спалахнув, командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.

Крім того, він опублікував документ, згідно з яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.

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