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29 грудня • оновлено в 19:34
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"Всіх на всіх": Пристайко заговорив про новий обмін полоненими з РФ

1.9т
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Головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх".

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко 29 грудня після завершення обміну полоненими з "Л/ДНР".

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських сімей, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому і будуть на свята поруч", – написав дипломат.

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"Домовленість лідерів під час Нормандії виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати задля остаточної формули "всіх на всіх" – це пріоритет", – зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
С РФ? Так вы, дегенераты, с РФ своих граждан на своих граждан, но инакомыслящих, меняете? Это просто шикарно!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Брехун.
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