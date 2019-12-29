"Всіх на всіх": Пристайко заговорив про новий обмін полоненими з РФ

Головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх".

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко 29 грудня після завершення обміну полоненими з "Л/ДНР".

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських сімей, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому і будуть на свята поруч", – написав дипломат.

"Домовленість лідерів під час Нормандії виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати задля остаточної формули "всіх на всіх" – це пріоритет", – зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко ВВС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

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