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10 січня • оновлено в 10:35
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Всі знають, що український літак збила іранська ракета, тільки Зеленський ні

1.9т

Розвідка Австралії теж підтвердила, що український літак збила іранська ракета. Всі знають, і тільки Зеленський ні. Чому? Бо в Україні спецслужбами керують друзі Зе.

Чоловік дружини бухгалтера 95 кварталу поставлений на департамент стратегічної розвідки.

Координатором розвідки та силового блоку від офісу президента призначено Богдана, який навіть на РНБО вчора не прийшов.

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Коли стратегії інформаційної війни пишуть сценаристи 95-го кварталу

СБУ - там продюсер 95 кварталу Баканов.

А ті всюди поставили своїх людей.

В результаті всі мають данні, а ми ні.

Який сором і ганьба.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Южный Гарик
Южный Гарик
Гея опять ночью недотрахали, и он выдал очередной бред
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