"Всі закони стануть нелегітимними": Україну попередили про колапс через розпуск Ради

Президент Володимир Зеленський указом про достроковий розпуск Верховної Ради створив правову колізію, в результаті чого можуть бути поставлені під сумнів всі закони, прийняті в Україні за останні три роки.

Про це розповів в ефірі ObozTV начальник головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко, коментуючи тему розпуску парламенту.

"Наскільки легітимним є саморозпуск Верховної Ради України? Є основні причини – відсутня коаліція протягом 30 днів і протягом поточної сесії не проходять пленарні засідання більше 30 днів. "Народний фронт", вийшовши з коаліції, запустив 30-денний процес консультацій. 16 червня він повинен був завершитися. Але президент Володимир Зеленський провів позицію, що коаліції не існує з 2016 року", – розповів представник Мін'юсту.

Як зазначив чиновник, така аргументація президента ставить глобальну проблему про легітимність всієї Верховної Ради і прийнятих нею актів.

За його словами, Конституційний суд буде визначати, наскільки легітимною або нелегітимною була процедура визнання або невизнання коаліції.

"Глава Верховної Ради відповідно до регламенту її роботи визначав у 2016 році, є коаліція чи немає. У нас не все однозначно. З одного боку, в Конституції написано, що коаліція формується з депутатських фракцій Верховної Ради. Але є роз'яснення, що індивідуально депутати теж можуть входити в коаліцію", – пояснив Куценко.

Як зазначив представник Мін'юсту, виникає одвічне питання про силу закону: "З одного боку, Конституція – Основний закон України, який має норми прямої дії. З іншого боку, є певні уточнюючі моменти, які легітимізували цю коаліцію на три роки".

За словами чиновника, якщо Конституційний суд до дня виборів визнає нелегітимність указу президента, вибори не будуть проведені. З іншого боку, якщо КСУ визнає вибори конституційними, постане питання про легітимність всіх рішень Ради з 2016 року.

"Я здивуюся, якщо це питання хто-небудь не підніме. Якщо коаліції немає з 2016 року, виходить, що ті, хто голосував за всі закони, діяли поза рамками правового поля. Виходить, що всі закони є нелегітимними і повинні бути скасовані або як мінімум переголосовані. Три роки роботи Ради коту під хвіст", – підкреслив він.

"Ми з вами постраждаємо найбільше. Ті, хто отримував виплати, пільги, преференції або просто керувався цими законами, виходить, що перебували поза рамками правового поля. Це патова ситуація", – додав Куценко.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції". Остаточне рішення про легітимність дострокових виборів повинен прийняти Конституційний суд.

Відзначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!