Проти зустрічі з Путіним і за переговори щодо Донбасу: про що говорив Зеленський на пресмарафоні

"Моя місія – припинити війну на Донбасі, але для цього потрібно зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, хто і чого хоче. Усі проти нашої особистої зустрічі", – заявив президент України Володимир Зеленський у четвер 10 жовтня, під час пресмарафону на території Kyiv Food Market.

Офіс президента акредитував на цю подію понад 300 журналістів, їхнє спілкування із главою держави триватиме не менше 10 годин. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші висловлювання президента.

Про зустріч із Володимиром Путіним

Зустріч із Володимиром Путіним має відбутися для припинення війни. Вона можлива тільки у двох форматах: "нормандська" чи пряма зустріч. Про другу, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти. Я не знаю, чи можливо це. Знаю лише, що зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну. Потрібно подивитися одне одному в очі, зрозуміти, хто і чого хоче, й обговорити реальні кроки для припинення війни.

Володимир Зеленський РБК

Саміт у "нормандському форматі"

Є варіанти дат "нормандського саміту", але ще будуть переговори Німеччини і Франції, які узгодять терміни та їх запропонують Москві. На ньому мають обговорюватися питання амністії, особливого статусу Донбасу, а також тема українського Криму. Ця зустріч повністю залежить від розведення сил на Донбасі. Але поки туди приїздитимуть різні люди з обох сторін, які не хочуть розведення, і будуть випадково пострілювати, цього не відбудеться. Не буде розведення – не буде "нормандського формату". Тому я й сказав: тепер це вже залежить і від нашої сторони.

РФ також повинна гарантувати розведення військ і припинення вогню як учасниця Мінського процесу і Тристоронньої групи, на зустрічах якої ідеться про ці моменти. Тому вони мають гарантувати.

Ми повинні з вами контролювати кордон? Повинні 100%. А як? Треба сідати за один стіл. Миротворці – один зі шляхів.

Закон про особливий статус Донбасу й амністія

Яким буде новий закон про особливий статус? Пункти, ці "червоні лінії", ми готові обговорювати із суспільством, журналістами – і тільки потім голосувати у Верховній Раді... Далі щодо амністії. Ви теж знаєте, що цей закон ухвалений? У тумбочці лежить... Рада ухвалила його і не передала колишньому президенту на підпис... Ніхто не хоче відповідати на це питання... Тому воно має обговорюватися у "нормандському форматі": що це буде за закон, що це за амністія, кого ми амністуємо, кого ні, у який спосіб, хто загалом повинен розглядатися у форматі амністії. Цивільні люди, які працювали вчителями, медиками – їх це стосується? Мені здається, є категорії людей, яких це не стосується.

Про президента США Дональда Трампа

Під час телефонної розмови з Трампом не було ніякого шантажу. Дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини з Америкою. Під час спілкування не були порушені питання щодо постачання зброї в Україну й компанії Burisma. На зустрічі з ним я спробував показати йому, що нова українська влада – ніякі не корупціонери.

Я хотів, щоб глава США обов'язково побував в Україні. Прагнув показати йому нашу молоду команду, "затягнути" його в Україну. Я пропонував після Варшави заїхати до України. Для мене це було складна, але обов'язкова справа.

Про війну на Донбасі

У нас є кардинальні плани завершити війну на Донбасі. Коли мене обирали президентом, і тут хочу нагадати, якого Зеленського обирало суспільство – президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і завжди таким залишатимуся. Я така людина. Саме це моя місія упродовж п'яти років.

Про боротьбу з російською пропагандою

Поки Донбас перебуває в окупації, його жителі повинні боротися з російською пропагандою будь-якими способами. І це можуть зробити тільки вони самі – перемикати ці канали, не дивитися їх. А якщо ти дивишся, то, пам'ятайте, як цей, Свєтлаков, завжди розмовляв із телебаченням? Тоді це теж вихід. Сиди, поки немає наших каналів, і говори: "Чому ти брешеш?! Я тобі не вірю! Скоро українці, наша влада тут з'явиться, незабаром хлопці за нами повернуться". Це поки такий захист. Але ми працюємо над тим, щоб наші ЗМІ змогли там з'явитися.

Про "формулу Штайнмаєра"

У Мінських домовленостях є відвід, який я не можу собі дозволити. І що мені робити? Підписав той, інший президент. Я, як Ван Дам, перебуваю на такому конкретному шпагаті. Було б три ноги – посадили б на три мене. Але я роблю, що можу. Відводжу там, де можу забезпечити безпеку. А коли мені скажуть, що далі, Володимире Зеленський, Мінськом іди, я в той час прийду до вас і скажу: а зараз, шановне товариство, давайте всі сядемо на цей шпагат і будемо разом відповідати за кожне життя.

Про Верховну Раду

Усі лідери країн аплодували тій швидкості, з якою ми працюємо... Вони знають: якщо ми за перші два роки не ухвалимо всі концептуальні закони, то й нічого не ухвалимо. Навіть партія "Слуга народу" через два роки не захоче за багато чого голосувати. Це пройшли всі країни світу. Тому я говорив депутатам Ради, краще в першому читанні ухвалити закон, потім на комітетах прибрати всі неточності. Але якщо буде якась принципова помилка, я готовий повернути законопроєкт у Раду. Це правильно, інакше не буде працювати країна.

Про протести на Майдані

Щодо Майдану. Я нічого не боюся. У будь-який момент, у будь-яку секунду, якщо суспільство захоче, щоб я не був президентом – кровопролиття не трапиться, я спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони виберуть. Не оберуть припинення війни, а вибиратимуть серед меню товарів, які є на ринку, продажному і політичному ринку. Вони вже зараз можуть подивитися, які люди там є.

Протести у Києві DW

Про Петра Порошенка

Він (Порошенко. – Ред.) проти розведення (сил. – Ред.), і йому здається, що у зв'язку з цим може бути Майдан... Він певною мірою підштовхує (до Майдану. – Ред) людей і своїми ЗМІ, і своїми діями.

Помилка Порошенка тільки в одному – він вважає, що може бути лідером нового Майдану. Єдине, про що забуває, – він уже не президент. Навіть не те, що забуває, боюся, що він у це не вірить. На фізичному рівні є проблеми.

Про арешт Пашинського

Вийдіть на вулицю і запитайте – Пашинський бандит чи ні? Поцікавтеся у людей, у всіх. Я даю вам 100%: сто осіб запитаєте – сто скажуть: "Так". Але я ні на що не впливаю.

Про план А і Б щодо окупованого Донбасу

Всі, хто відчуває, проживаючи там, себе українцем – ми їх не залишаємо, повернемо разом із територією – це план А. План Б – всі, хто відчуває себе українцями – якщо цей шлях із повернення території у нас буде довгий, – ми маємо забезпечити людям можливості бути тут, на підконтрольній території.

Про конфлікт Юлії Мендель із журналістом Сергієм Андрушком

Кілька разів я бачив, що поводиться він не зовсім коректно. Не має так поводитися чоловік щодо жінки. Я внутрішньо прощав пану Андрушку його поведінку щодо мене. Розумів, що вони журналісти, вони вільні, це нормально, вони так рухаються. Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів інакше.

Сергій Андрушко та Юлія Мендель

Про ПриватБанк і Ігоря Коломойського

Ні, не говорили (з Ігорем Коломойським про ПриватБанк. – Ред). А що я можу говорити? Він знає мою позицію із ПриватБанку, вона державна – я захищатиму Україну. Він це чудово знає.

Міжнародний валютний фонд та інші наші міжнародні партнери стурбовані питанням оскарження у судах націоналізації ПриватБанку. На зустрічі з ними я завжди кажу: так ви хочете, щоб я якось впливав на це? Ні, ви як президент краще не впливайте – відповідають. А що я маю робити? Ви якось не впливайте, але впливайте. Це дуже цікава позиція.

Але я не маю наміру безпосередньо втручатися у судовий процес. Я чесно кажу: поки у своєму житті жодному із суддів не дзвонив, не спілкувався по телефону з жодним із них, нічого не просив. Хоча у мене як у людини багато питань до нашого суду, але я не можу впливати.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що Коломойського "треба якось угамувати", Зеленський погодився: "Вважаю".

Про російських артистів

Я втратив практично всіх. У мене з Андрієм Макаревичем нормальні стосунки. Знаєте, як кажуть: рідко бачимося, але нормальні не через це. Рідко бачимося. Востаннє десь два роки тому, на жаль. Нормальні стосунки з Маріусом, який знімав наші фільми. Я навіть не знаю, з ким зараз спілкуюся. Хтось із хлопців Comedy club мені дзвонив, коли вони приїздили в Одесу, здається. Слєпаков дзвонив, Ревва дзвонив. Ревва ж наш. Мені здається, у нього навіть наш паспорт.

Про олігархів

Я готовий у будь-який час, і я це завжди кажу, з будь-яким олігархом я готовий сісти (поговорити. – Ред.), готовий взяти до себе людей з уряду, які знають всі цифри, Національний банк. Готовий говорити з будь-яким олігархом, бо вони стали дуже багатими в нашій країні і тому вони повинні попрацювати на нашу країну.

І вони погодяться на такі умови, а знаєте чому? У нас війна йде. І всі їхні історії, всі їхні заводи, все, що у них є, їхні капітали, все їхнє виробництво, якщо що – коштуватиме нуль. Вони це розуміють дуже добре, тому говорити з ними треба. Дуже просто: пан Коломойський, пан Ахметов, ну з Фірташем там зараз немає зв'язку... багато у нас таких людей, великих груп.

Про кандидатуру Ткаченка на посаду глави Київської міської державної адміністрації

Розглядається ця кандидатура. Окрім нього я нікого ще не бачив. Є ще дві людини, але з однією я ще не зустрічався, а з другою я, чесно кажучи, не готовий, бо в минулому є у нього, скажімо так, не дуже добропорядні дії. Тому я його не розглядаю.

Про Віталія Кличка

Чому не звільнив? Поки думаю про це. Як ви знаєте, наші депутати голосують закон "Про столицю", і я вважаю, що ці функції (глави КМДА і мера. – Ред.) мають бути розділені. Ми спілкувалися, до речі, з мером, і я знаю, що він проти поділу цих функцій. Я не бачу конфлікту в цьому питанні. Просто у нього одна думка, у мене - інша. Ми подивилися, як це в інших європейських столицях – у деяких ці функції розділені, у деяких об'єднані. Але я думаю, що треба розділити. Я обов'язково спілкуватимуся з мером Кличком перед тим, як вирішу його звільнити.

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