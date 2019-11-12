"Всі перепони зняті!" У Кучми заявили про серйозний прорив у Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні.

Про це повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, зазначивши, що розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиці Луганської стало останнім кроком у цьому напрямку.

"Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту", – заявила вона.

Засідання ТКГ Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна відбудеться на саміті лідерів країн у "нормандському форматі", який стартує через кілька тижнів.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, лише обговорюючи її у "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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