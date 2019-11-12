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12 листопада • оновлено в 17:25
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"Всі перепони зняті!" У Кучми заявили про серйозний прорив у Мінську

5.6т
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На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні.

Про це повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, зазначивши, що розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиці Луганської стало останнім кроком у цьому напрямку.

"Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту", – заявила вона.

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Засідання ТКГ

Засідання ТКГ

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна відбудеться на саміті лідерів країн у "нормандському форматі", який стартує через кілька тижнів.

  • Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, лише обговорюючи її у "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Тема
мінські домовленості
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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Вчай Сунь
Вчай Сунь
Все преграды сняты. Будут продавать Украину оптом и в розницу. Мудила твой дом тюрьма.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Та же Дарка, помнится, вещала о "расформировании ЛДHP" как о непременном условии Нормандской встречи. Я ничего не путаю?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Все преграды сняты!" Ну всё, сдавайтесь ...
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