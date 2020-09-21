Всесвітній фонд природи заявив про екокатастрофу в Україні

Гліб Іванов Політика 13:00, 21.09.2020

В Україні плачевний стан природних ресурсів і довкілля, при цьому не проводяться дослідження щодо можливого зникнення деяких видів тварин і рослин.

У нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося), заявляють в українському представництві Всесвітнього фонду природи (WWF-Україна).

Дані про популяцію рисі й ведмедя за останні десять років говорять, що їхня чисельність не зростає, попри тривалий охоронний статус (ведмедя внесено до Червоної книги України з 2003 року, а рись – з 1994-го). Також скорочуються популяції рибних видів.

"Ми спостерігаємо, що різке зменшення чисельності водних мешканців актуально для України. Це пов'язано з трансформацією річок – випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів в заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску й гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів. Але системно в Україні не запроваджено моніторинг прісноводних біологічних ресурсів, а плану дій з відновлення популяцій немає", – зазначає WWF-Україна.

Як стверджують захисники природи, екологічні проблеми в Україні поглиблюються щороку, а основна причина цього – політичні маніпуляції на тему захисту довкілля. За словами президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, в Україні є величезний потенціал у сфері екологізації, але поверхневі проблеми, якими маніпулюють політики напередодні виборів, роблячи хайп на екотемі, відвертають увагу від розв'язання справді важливих проблем у цій сфері.

"Саме екоманіпуляції і хайп на екотренді відвертають увагу суспільства від реальної проблематики захисту довкілля. Щоразу перед виборами на поверхню піднімаються "окозамилювальні" екологічні проблеми, знову точково роздуваються окремі аспекти екопроблем, вигідно маніпулюючи свідомістю виборців у тих чи інших регіонах. Водночас проблеми, що становлять реальну загрозу для українців десятиліттями, знову залишаються в тіні", – сказала Циганок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи України закликали політиків припинити передвиборчі маніпуляції на тему захисту довкілля, оскільки це позбавляє Україну можливості для сталого розвитку країни.

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