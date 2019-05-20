"Серйозно і надовго": Вакарчук розкрив подробиці про свою команду

Лідер гурту "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що його команда налаштована йти на вибори до Верховної Ради, щоб змінити країну.

Своєю позицією він поділився в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми йдемо в українську політику серйозно і надовго. Хочемо впливати на владу. Якщо нам це довірить виборець, ми готові взяти на себе будь-яку відповідальність", – сказав він.

"Парламент – саме те місце, де ухвалюються рішення, які впливають на долю кожного українця. Тому ми, не сумніваючись, вирішили йти в парламент, тому що хочемо змінювати країну. А запит на зміни очевидний. Нас не зупинять жодні обставини. Партія "Голос" готова до виборів за строкової і безстрокової ситуації. Ми будемо йти вперед", – додав артист.

Святослав Вакарчук Скріншот з відео

Він також розповів, хто увійде в партію "Голос".

"У нас буде багато молодих людей, багато нових облич, які зарекомендували себе і у владі, і в політиці на місцевому рівні. Я хочу, щоб це були професійні порядні люди. Пропонуватиму партії, щоб діючих депутатів у нашому списку не було", – поділився артист.

Вакарчук пообіцяв не брати кошти на розвиток партії в олігархів. "У нас є десятки дуже заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, і які готові нас підтримувати. Я так само свої гроші вкладаю", – сказав він.

Святослав Вакарчук Корреспондент

Новоспечений політик назвав три принципи нової політики, яких дотримується його партія.

По-перше, стара політика, за його словами, перебувала повністю в руках олігархів, що було зневагою до народу України.

По-друге, Вакарчук закликав не вірити сліпо в новообраного президента. "Нова політика – це зробити так, щоб президент був підзвітний виборцям. А ми його готові підтримати в позитивних реформах. Але якщо він раптом буде зраджувати інтереси своїх виборців, ми змусимо його відповісти", – пригрозив лідер партії "Голос".

По-третє Вакарчук наголосив, що інтереси держави потрібно ставити вище, ніж власні корпоративні, політичні, приватні та фінансові.

За словами лідера партії "Голос", безліч українців не можуть оплатити захмарні рахунки за комуналку. Його пропозиція – замість того, щоб знизити тарифи, зробити українців багатшими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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