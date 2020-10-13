Опитування Зеленського нагадало українцям незаконний референдум

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що в день місцевих виборів 25 жовтня також буде проведено всенародне опитування, викликала обурення серед українців.

Відомі політики, громадські діячі та пересічні громадяни побачили в цій ініціативі ознаки незаконності та навіть відсилання до нелегітимного референдуму. Своєю думкою люди поділилися на Telegram-каналах і у Facebook. OBOZREVATEL підготував добірку реакцій на неоднозначний анонс глави держави.

Так, народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що Зеленський задумав референдум, але не озвучив це напряму.

"Президент ошелешив новою "креативною" ідеєю: в день виборів провести ще і всенародне опитування з "5 важливих питань". Яких саме поки не повідомляють, від чого ситуація стає ще гіршою. Пане Зеленський, у мене з цього приводу є 5 важливих питань до вас: що це взагалі таке, хто це все придумав, з якою метою? Ви розумієте, що це незаконно? Що ви зібралися цим "референдумом" легалізувати?" – обурився політик.

Гончаренко також додав, що імітація "народовладдя" і "референдумів" – не дарма улюблена тема Кремля. Що стосується справжньої "думки народу", то її, впевнений нардеп, ніхто питати не буде.

"Таким чином просто намагаються просунути ідею, на яку ніколи не погодиться парламент. Легалізація бойовиків? Вступ України в ОДКБ? Довічне президентство Зеленського? Там може бути все що завгодно, тому що це питання ніяк не регулюється поки, але видимість народної підтримки буде забезпечена", – підсумував він.

Аналогічну думку озвучив і політтехнолог Тарас Березовець, який назвав обіцяне опитування всього лише передвиборчою технологією.

"Йому мало було незаконного розпуску Ради 8-го скликання і втручання в роботу антикорупційних органів. Йому мало було доведення до відставки незалежного голови Нацбанку і переїзду в державну резиденцію, яку він збирався продати. Йому мало було розпилу антікоронавірусного фонду в інтересах його дружків. Йому мало було переслідування опозиції та волонтерів за надуманими звинуваченнями. Йому мало було тиску на незалежні телеканали", – обурився Березовець.

Тепер же, акцентував увагу експерт, президент хоче за 12 днів до виборів провести не прописане в жодному законі "опитування" з 5 питань, які ще навіть не сформульовані.

"Опитування", де він хоче поставити 5 питань, які потрібні йому у вигляді технології, щоб спробувати запобігти невідворотному фіаско його партії на місцевих виборах, які обнулять його легітимність. І після цього він хоче, щоб його вважали президентом країни, а не людиною, яка послідовно руйнує всі державні інститути?!" – підсумував Березовець.

Зі свого боку нардеп 8 скликання Борислав Береза припустив, що до ініціативи глави держави може причетна Москва.

"Щось підказує мені, що він хоче поставити ті питання, які написали в Кремлі і передали через Єрмака. Нехай ставить. І заодно дізнається у втікача, але легітимного любителя страусів, як найшвидше дістатися до Ростова. Тому що може скоро знадобитися", – зазначив політик.

А журналіст Валерій Калниш обурився через використання у відеозверненні президента гасел партії "Слуга народу", що є практично неприхованою агітацією.

"Отже, Володимир Зеленський вирішив наплювати на закон і напряму агітувати за свою партію. Так, він не вимовляє назву цієї партії, але говорить її гаслами. І бреше. І це дуже ображає. І коли тебе, а заодно й інших, тримають за ідіота, це ображає. Коли незнайома людина тобі "тикає" ображає теж", – написав він.

"Питання до тих, хто дивився серіал "Слуга народу". Я так розумію, що сьогодні показали першу серію нового сезону?" – замислився директор Інституту світової політики Євген Магда.

Звичайні користувачі соцмереж також висловили невдоволення через поспішні нововведення за кілька днів до місцевих виборів.

"Головне, щоб вони це референдумом не назвали і якісь дурниці не протягли. Референдум має свою суворо прописану процедуру. До речі, на цю маячню, нехай самі скидаються", "Чергова інтрига, чергове загравання з електоратом, черговий піар-хід. Чергова спроба вплинути на хід виборів в день виборів. Холостими", – обурилися люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому анонсував загальнонаціональне опитування 25 жовтня, яке складатиметься з 5 питань. У зв'язку з цим глава держави закликав усіх громадян прийти на виборчі дільниці.