"А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь важлива? Тому, що буде так, як вирішиш ти". Ви думаєте, що це про анонсуване президентом у день виборів 25 жовтня всенародне опитування?

Ні. Це про Кримський окупєндум. Адже там теж була порушена процедура і стиснуті строки. Та ж сама технологія. Ті ж самі два тижні. Так само невідомі питання, а отже ініціаторам потрібно, щоб не виникло навіть натяку на попередньє обговорення.

Одне вже відомо. Зеленський пообіцяв, що "буде так, як вирішиш ти". Тобто результати опитування будуть втілені в життя. Це також нагадує окупєндум. Але навіщо? В Криму так намагалися легалізувати окупацію. На "волю народу Криму" посилається Росія кожен раз, коли постає питання за її відповідальність за агресію. Що намагаються протягти з межах всієї України, користуючись методами окупанта? Це шахрайство. Це злочин. І, можливо, це продиктоване зрадницькими мотивами.