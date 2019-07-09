"Вселяє надію": дипломат дав прогноз щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Президент Росії Володимир Путін може відгукнутися на запрошення на переговори від президента України Володимира Зеленського, але не раніше завершення виборів до Верховної Ради.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-глава МЗС України Костянтин Грищенко. Він зазначив, що Кремль ретельно готується до таких переговорів.

Грищенко прокоментував пропозицію Зеленського підключити до переговорів по Донбасу Великобританію і США: "Я вважаю, справа в тому, щоб знайти те коло учасників, які будуть сприяти прийняттю рішень. В даному випадку США так чи інакше задіяні, просто вони працюють по окремому каналу Волкер – Сурков. Але коли це окремий канал, а окремо нормандський формат, тоді треба якимось чином консолідувати ці позиції. Тому пропозиція абсолютно доречна. Це не прив'язка в чистому вигляді до нормандського формату, це скоріше пошук новим президентом нових підходів".

На думку екс-глави МЗС, зустріч, якщо вона взагалі відбудеться, навряд чи вирішить всі проблеми.

"Але шлях подолає той, хто йде, хто пропонує. Стояти на місці так, як ми стояли мінімум 3-4 роки, просто безглуздо. Тому треба шукати в якому місці, з ким, в якому форматі. Свого часу перед тим, як було вирішено питання війни у В'єтнамі, досить довгий час обговорювали форму столу, за який повинні сісти учасники переговорів. Але в підсумку домовилися і знайшли якийсь вихід. Треба шукати в усіх напрямках, думаю, це прекрасна ініціатива", – вважає він.

Грищенко нагадав, що відверто негативної реакції РФ на пропозицію Зеленського не було.

"Це вже вселяє певну надію. Вони хочуть краще зрозуміти, що є президент Зеленський. Коли ти знаєш більше про опонента, про партнера, тобі набагато легше вести переговори. Вони ретельно завжди готуються. Я не думаю, що це буде відкладатися занадто довго, якщо складуться умови. Але на певний час візьмуть тайм-аут – як мінімум, до завершення виборів", – додав дипломат.

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Він підкреслив, що переговори повинні відбутися за участю лідерів країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату".

прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Кремль може розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського про проведення в Мінську переговорів.

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